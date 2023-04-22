Telegram передал полиции Бразилии данные во избежание блокировки
Globo: Telegram во избежание блокировки передал полиции Бразилии требуемые данные
Telegram передал Федеральной полиции Бразилии данные о «неонацистских группировках», которых власти страны считают причастными к нападениям в школах, сообщает местный портал G1. Ранее, 20 апреля, суд дал Telegram 24 часа, чтобы предоставить необходимую информацию, и пригрозил штрафом в 100 тыс. реалов (1,6 млн руб.) и приостановкой работы приложения.
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