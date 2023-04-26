Верховный суд Бразилии постановил заблокировать Telegram

Решение суда последовало за требованием полиции к Telegram передать данные администраторов неонацистских групп, которые могут быть причастны к нападению на школу в Аракрусе. Тогда 16-летний подросток успел убить четверых человек

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Суд постановил остановить работу мессенджера Telegram в Бразилии и увеличил штраф до 1 млн реалов (16,1 млн руб.) в день за отказ предоставить запрошенные полицией данные, передает G1.

Как уточнили в разведывательном управлении страны (PFB), телефонные компании Vivo, Claro, Tim и Oi, а также Google и Apple, отвечающие за магазины приложений Playstore и App Store, получат письмо о приостановке работы Telegram в эту среду днем

G1 отмечает, что решение суда последовало за требованием полиции к Telegram передать данные администраторов и членов неонацистских групп, которые могут быть причастны к нападению на школу в Аракрусе, при котором погибли четыре человека. Полиция выяснила, что 16-летний стрелок взаимодействовал с антисемитскими группами в Telegram, которые публиковали видео с обучающими материалами по изготовлению взрывных устройств и пропагандировали идеалы неонацистов.

Как уточнял министр юстиции Флавио Дино, в ходе расследования полиции были выявлены телеграм-группы с антисемитским содержанием, которые базировались в Сан-Паулу и Гоясе вербовали подростков для совершения насилия в школах.

Telegram занимает первое место в топе самых популярных приложений в App Store и Google Play в Бразилии, следует из данных Similarweb. За ним следуют WhatsApp и Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

В марте прошлого года Верховный суд Бразилии также постановил заблокировать Telegram. Суд принял такое решение после того, как Telegram проигнорировал требование о блокировке профилей, распространяющих ложную информацию. В их числе был блогер Аллан душ Сантуш — один из ближайших союзников экс-президента Жаира Болсонару. Глава Верховного суда Бразилии Александр де Мораес тогда заявил, что Telegram не выполнил и предыдущие судебные решения, а также проявил «полное неуважение к бразильскому правосудию».

Основатель мессенджера Павел Дуров, комментируя информацию о блокировке, заявил, что она связана с проблемой пересылки электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом южно-американской страны. Через несколько дней после этого бразильский суд отменил решение о блокировке Telegram, указав, что мессенджер выполнил все требования властей.

