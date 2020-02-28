Продажи через заблокированный Telegram в 2019 году превысили ₽1 млрд

Telegram становится заметной площадкой для онлайн-продаж: в 2019 году через заблокированный в России мессенджер, по подсчетам рекламной сети Admitad, уже были проданы товары на 1,1 млрд руб.

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В 2019 году онлайн-продажи через мессенджер Telegram составили 1,1 млрд руб., что почти в три раза больше, чем в 2018-м, подсчитали аналитики рекламной сети Admitad.

Telegram — это не самый популярный мессенджер в России. Во втором полугодии 2019 года согласно измерениям Mediascope наибольшая ежемесячная аудитория на мобильных устройствах и десктопах была у WhatsApp — 66,7 млн человек старше 12 лет, на втором месте был Viber с 36 млн человек, а Telegram занимал только третью строчку с 20,2 млн человек. При этом с апреля 2018 года операторы связи по требованию Роскомнадзора должны блокировать Telegram в России.

Мессенджеры с большей аудиторией — WhatsApp и Viber — не являются востребованным местом продаж: это прежде всего коммуникационные сервисы, уточняют в Admitad.

Продажи онлайн-игроков через традиционные онлайн-каналы (кешбэк-сервисы, купонные сайты, агрегаторы, программы лояльности), за исключением контекстной рекламы, специалисты в Admitad оценили в 2019 году в 86,4 млрд руб., через новые медиаканалы, среди которых блоги, социальные сети, мессенджеры и видеосервис YouTube, — в 8,3 млрд руб.