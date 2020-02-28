Продажи через заблокированный Telegram в 2019 году превысили ₽1 млрд

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,61 (+0,09) Quote, 27 фев, 13:00
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 71,65 (+0,4) Quote, 27 фев, 13:00
Самолет «Ямала» вернулся в Тюмень по технической причине Общество, 10:21 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 28 февраля Общество, 10:19 Как меняют рекламу запреты использовать сексизм и гендерные стереотипы Pro, 10:09 Мосбиржа начала торги падением на 4% Quote, 10:06 «ВымпелКом» объявил закрытый конкурс для исполнения «закона Яровой» Технологии и медиа, 10:00 Эксперты увидели рост оборота денежных переводов с телефонов Технологии и медиа, 10:00 Роспотребнадзор определил порядок действий при подозрении на коронавирус Общество, 09:50 Россия ограничила въезд иностранцев из Ирана и Южной Кореи Общество, 09:47 Суд разрешил возобновить дело против Ripple Крипто, 09:37 Никита Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до 18 матчей Спорт, 09:29 Синоптики сообщили о наступлении ранней весны в России Общество, 09:26 СМИ узнали о планах «Дом.РФ» покрыть спрос на все лифты в России Бизнес, 09:22 Дружелюбная закрытость: как меняются критерии элитного жилья в России Pro, 09:14 В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции Общество, 09:07
Бизнес ,  
0 

Продажи через заблокированный Telegram в 2019 году превысили ₽1 млрд

Telegram становится заметной площадкой для онлайн-продаж: в 2019 году через заблокированный в России мессенджер, по подсчетам рекламной сети Admitad, уже были проданы товары на 1,1 млрд руб.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В 2019 году онлайн-продажи через мессенджер Telegram составили 1,1 млрд руб., что почти в три раза больше, чем в 2018-м, подсчитали аналитики рекламной сети Admitad.

Telegram — это не самый популярный мессенджер в России. Во втором полугодии 2019 года согласно измерениям Mediascope наибольшая ежемесячная аудитория на мобильных устройствах и десктопах была у WhatsApp — 66,7 млн человек старше 12 лет, на втором месте был Viber с 36 млн человек, а Telegram занимал только третью строчку с 20,2 млн человек. При этом с апреля 2018 года операторы связи по требованию Роскомнадзора должны блокировать Telegram в России.

Мессенджеры с большей аудиторией — WhatsApp и Viber — не являются востребованным местом продаж: это прежде всего коммуникационные сервисы, уточняют в Admitad.

Продажи онлайн-игроков через традиционные онлайн-каналы (кешбэк-сервисы, купонные сайты, агрегаторы, программы лояльности), за исключением контекстной рекламы, специалисты в Admitad оценили в 2019 году в 86,4 млрд руб., через новые медиаканалы, среди которых блоги, социальные сети, мессенджеры и видеосервис YouTube, — в 8,3 млрд руб.

Кто и как считал

Admitad — крупнейший в России игрок так называемого СРА-маркетинга (cost per action — оплата действий пользователя на сайте рекламодателя) в сегменте онлайн-коммерции. На компанию, по данным отраслевого издания AdIndex, приходилось 71,8% рынка по итогам 2018 года. Оценок за 2019 год еще нет.

CPA-сети, к примеру, позволяют блогерам зарабатывать на покупках их подписчиков: если читатель прошел по ссылке на сайт с товаром, разрекламированным в блоге, и совершил покупку, владелец блога получает отчисление.

В своем исследовании о том, как новые медиаканалы (блоги, соцсети, мессенджеры и YouTube) влияли на онлайн-торговлю в 2019 году, Admitad проанализировала данные о более чем 8 млн онлайн-заказов, совершенных через свою сеть в России.

Какие товары наиболее активно продвигаются и продаются через мессенджеры, социальные сети и YouTube, а также что говорят сами рекламодатели об использовании новых каналов продаж, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Анна Левинская
При участии: Евгения Чернышова
Теги: Telegram, онлайн-торговля, Рекламные технологии
Материалы по теме
В Telegram добавили функцию для знакомств с людьми поблизости
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Бизнес
СМИ узнали о требовании ФСБ ключей к переписке клиентов онлайн-сервисов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter