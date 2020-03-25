Криптовалюту от Дурова признали ценными бумагами. Что будет с Telegram

К каким выводам пришел суд

Несмотря на уверения Павла Дурова, основавшего Telegram вместе со своим братом Николаем, в том, что он не будет контролировать стоимость Gram, дочерняя структура Telegram TON Foundation собиралась влиять на цену Gram, выкупая их с рынка и создавая дополнительный спрос, если их цена опустится ниже $1,81 за токен, говорится в документах SEC. Братья Дуровы также оставили за собой право распределять собранные инвестиции для Telegram, Telegram Messenger и TON.

До 2018 года Telegram не приносил дохода братьям Дуровым, и привлеченные от инвесторов средства на запуск блокчейн-платформы использовались в том числе для развития мессенджера. За счет них сервис покрыл «более 90%» своих расходов. Бюджет Telegram в 2019 и 2020 годах составлял $180 и $220 млн, соответственно. К январю 2020 года Telegram потратил около 24% или $405 млн из привлеченных от инвесторов средств.

При этом братья Дуровы оставили за собой право по своему усмотрению распределять неизрасходованную часть выручки от продаж токенов в 2018 году. 5% токенов изначально были зарезервированы за командой Telegram — 4% за разработчиками и 1% за Дуровыми.

РБК направил запрос Павлу Дурову и вице-президенту Telegram Илье Перекопскому.

Как решение суда повлияет на проект

Федор Скуратов, отвечающий за внешние связи проекта TON Foundation (некоммерческого объединения участников экосистемы TON: разработчиков, инвесторов и др.), в беседе с РБК рассказал, что его огорчает судебный приказ, однако юристы из Skadden (юридической компании, представляющей интересы Telegram) уже подали апелляцию на него. Скуратов говорит, что это даст делу отсрочку, которая «в чем-то хороша», так как, учитывая пандемию, сейчас не лучшее время запускать блокчейн-платформу. Он считает, что дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от переговоров Telegram с инвесторами.

Пока это не окончательное решение суда, а лишь процессуальное решение о принятии предварительных мер по ходатайству SEC, говорит партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и Партнеры» Александр Надмитов. Хотя, по его словам, решение может указывать на вероятность того, что суд примет позицию SEC в своем решении по существу. «После судебного запрета ситуация может развиваться по трем сценариям: суд примет решение в пользу SEC, откажет в удовлетворении иска или стороны придут к мировому соглашению. Если суд примет решение в пользу SEC, тогда он постановит вернуть все средства инвесторам и, скорее всего, наложит штраф на Telegram и основателей», — рассуждает Надмитов.

По мнению советника фирмы «Томашевская и партнеры» Романа Янковского, SEC еще может пойти на мировое соглашение, но вопрос, на каких условиях. «Вероятно, Telegram не сможет вернуть инвесторам все вложенные деньги, потому что потратил уже около четверти. Сейчас вопрос — пойдет ли комиссия на соглашение с приемлемыми для Telegram условиями или будет ждать решения суда в свою пользу», — говорит он. В случае вынесения решения суда в пользу SEC, Telegram может обанкротиться либо не выполнять решение. При последнем варианте ответственность может ужесточиться, в том числе персонально для менеджмента компании.

Что думают инвесторы

«Прецедент отчетливо показывает, что существенного смягчения политики США в области криптовалют пока не произошло, и преследование корпоративных валют продолжается. Однако я убежден, что Павел продолжит искать способы запустить проект», — говорит управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко, который инвестировал в проект.

Источник РБК среди инвесторов TON рассказал, что пока представители Telegram не выходили с ним на связь. Он также отметил, что с точки зрения возвратности средств это была изначально высокорисковая инвестиция, в которой «что-то могло пойти не так». «Сейчас я стараюсь не думать об этом проекте. Во-первых, уже прошло много времени и было несколько переносов [запуска блокчейн-платформы]. Во-вторых, за счет множества пользователей Telegram мог создать альтернативную финансовую систему, поэтому понятно, почему США пытаются всячески противостоять этому проекту», — объяснил он.

Еще один инвестор TON отметил, что будет принимать решения в отношении своих инвестиций в криптовалюту Telegram после вынесения судом решения по процессу. «Выпуск токенов без участия CША был бы хорошим решением. Пока остается верить, что Павел Дуров что-то придумает», — говорит он. По словам источника РБК, близкого к Telegram, технически платформа TON уже запущена — развернуты тестовая сеть блокчейн-платформы и сеть для разработчиков, сторонние программисты могут их скачать. Об этом говорилось и на сайте компании.«Без раздачи токенов инвесторам ни одна из таких платформ не будет иметь стартовой капитализации, то есть компания запускает их на свои средства», — говорит он.

Однако еще один инвестор TON уверен, что Дуров обязан вернуть деньги. «В новый тур, что бы он там ни придумал, уже вкладываться не будут», — уверен собеседник РБК.