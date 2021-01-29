Продажи через Telegram после его разблокировки превысили ₽1,6 млрд в год

Объем онлайн-продаж через Telegram в 2020 году вырос на 67%, а число сделок — более чем в полтора раза

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На фоне отказа Роскомнадзора продолжать блокировку мессенджера Telegram объем онлайн-продаж через него в 2020 году вырос на 67%, а число сделок — более чем в полтора раза. Об этом говорится в отчете аналитиков компании компании Admitad, поступившем в РБК.

В 2019 году, когда Telegram в России оставался заблокированным, объем продаж через него вырос более чем втрое — с ₽370 млн до ₽1,1 млрд. В 2020 году о снятии ограничений на доступ к Telegram Роскомнадзор объявил 18 июня, общая сумма сделок выросла до ₽1,64 млрд. Таким образом, темпы роста продаж через мессенджер оказались заметно выше средних темпов роста онлайн-продаж, которые составили лишь 29,2%.

Ярко выраженную активизацию Telegram-продаж аналитики Admitad связывают в том числе с ростом аудитории мессенджера и ее активности. По данным МТС, за 2020 год мобильный трафик московских пользователей Telegram вырос более чем в 60 раз и в декабре впервые в истории сравнялся с трафиком WhatsApp.

Проанализировав более 1,3 млн покупок, аналитики Admitad установили, что объем заказов товаров из Китая через Telegram в 2020 году вырос более чем втрое (+206%). Быстрее всего в 2020 году росли объем продаж товаров и услуг в следующих отраслях: