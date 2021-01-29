Роскомнадзор счел хамством блокировку гимна России на YouTube

Регулятор потребовал снять ограничения на публикацию видео с гимном и напомнил, что госсимволы не считаются объектами авторских прав. Роскомнадзор также призвал российских владельцев каналов переходить на отечественные хостинги

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Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей видеосервисом YouTube, «снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России». Государственный гимн не считается объектом авторских прав, отметили в ведомстве.

«Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — говорится в сообщении Роскомнадзора. Ведомство также обратилось к российским владельцам каналов, которые размещают свой контент на YouTube, о «целесообразности перехода на российские видеохостинги».

РБК направил запрос в Google.

Накануне о том, что YouTube счел спорным исполнение гимна России, сообщил блогер Юрий Хованский, передало издание Octagon Media. Позднее об этом также написал Telegram-канал «Незыгарь».