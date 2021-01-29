Роскомнадзор счел хамством блокировку гимна России на YouTube
Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей видеосервисом YouTube, «снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России». Государственный гимн не считается объектом авторских прав, отметили в ведомстве.
«Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — говорится в сообщении Роскомнадзора. Ведомство также обратилось к российским владельцам каналов, которые размещают свой контент на YouTube, о «целесообразности перехода на российские видеохостинги».
РБК направил запрос в Google.
Накануне о том, что YouTube счел спорным исполнение гимна России, сообщил блогер Юрий Хованский, передало издание Octagon Media. Позднее об этом также написал Telegram-канал «Незыгарь».