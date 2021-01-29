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Технологии и медиа ,  
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Роскомнадзор счел хамством блокировку гимна России на YouTube

Регулятор потребовал снять ограничения на публикацию видео с гимном и напомнил, что госсимволы не считаются объектами авторских прав. Роскомнадзор также призвал российских владельцев каналов переходить на отечественные хостинги
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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей видеосервисом YouTube, «снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России». Государственный гимн не считается объектом авторских прав, отметили в ведомстве.

«Блокировка платформой YouTube гимна России — это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны», — говорится в сообщении Роскомнадзора. Ведомство также обратилось к российским владельцам каналов, которые размещают свой контент на YouTube, о «целесообразности перехода на российские видеохостинги».

РБК направил запрос в Google.

Накануне о том, что YouTube счел спорным исполнение гимна России, сообщил блогер Юрий Хованский, передало издание Octagon Media. Позднее об этом также написал Telegram-канал «Незыгарь».

Роскомнадзор решил проверить серверы для хранения видео YouTube
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Фото:Connie Zhou / ZUMA / Global Look Press

Это не первая претензия регулятора к YouTube в этом месяце. На прошлой неделе ведомство потребовало от видеохостинга восстановить ролик, размещенный на канале PolitRussia. В Роскомнадзоре указывали, что видео посвящено анализу общественно-политической обстановки в мире и «не содержит запрещенной информации». «Оснований для удаления нет», — посчитали там.

Кроме того, Роскомнадзор требовал разблокировать каналы футбольного клуба «Ахмат» и промоушена смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (ACA). В ведомстве посчитали, что эта блокировка нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.

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По состоянию на 29 января канал все еще не был доступен.

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Фото:Danny Moloshok / AP

В ноябре Роскомнадзор обратился к российским ИТ-компаниям и предложил создать отдельные видеохостинги для отечественных СМИ, которые попадают под «цензуру» YouTube. «Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — заявило ведомство.

Это произошло после того, как YouTube запретил создавать каналы информагентству ANNA News. Роскомнадзор направил письмо в Google, в котором заявил, что целенаправленная политика цензуры в отношении российских СМИ недопустима.

Автор
Мария Лисицына
YouTube Роскомнадзор блокировка контента гимн России
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