Роскомнадзор решил проверить серверы для хранения видео YouTube

Представитель Роскомназдора заявил РБК, что «информация о нагрузке на сети связи необходима для оценки устойчивости единой сети электросвязи».

По словам собеседников РБК, письма от региональных управлений Роскомнадзора выборочно пришли нескольким операторам в разных регионах. Однако представители крупнейших операторов доступа в интернет «Ростелекома», «Эр-Телеком Холдинга» заявили, что не получали подобных писем. Представители «ВымпелКома», «МегаФона» и «ТрансТелеКома» отказались от комментариев. РБК направил запрос в МТС и Google.

Зачем Роскомнадзору потребовалась информация о размещении серверов Google Global Cache, разбирался РБК.

Что такое суверенный интернет Поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получившие неофициальное название «закон о «суверенном Рунете» вступили в силу с 1 ноября 2019 года. Роскомнадзор, согласно закону, должен установить на сетях всех операторов связи специальное оборудование, которое будет управлять маршрутизацией трафика в случае появления угрозы целостности, устойчивости и безопасности функционирования Рунета. Это же оборудование будет ограничивать доступ к запрещенным в России ресурсам. В феврале 2020 года операторы связи провели тестирование подобного оборудования на Урале. Согласно их отчетам, масштабных сбоев в работе сети не возникло, но были случаи снижения скорости и ухудшения качества сигнала.

Будут ли власти фильтровать трафик YouTube

По версии двух источников РБК, знакомых с ходом реализации проекта суверенного интернета, при текущей архитектуре сети трафик Google Global Cache не будет проходить через системы фильтрации. Один из них объяснил, что кэш-серверы Google устанавливаются максимально «близко» к пользователям, в то время как системы фильтрации трафика обычно размещают в месте соединения сети оператора с сетями других компаний связи или сетями дата-центров. Такое расположение систем фильтрации позволяет следить сразу за всем проходящим трафиком и снизить затраты на оборудование, отметил один из собеседников РБК. «В то же время при такой архитектуре трафик Google Global Cash не будет проходить через системы фильтрации», — указал собеседник РБК.

«Государство собирает информацию — где устанавливать оборудование в рамках закона о суверенном интернете, и как это реализовать, чтобы фильтровать в том числе трафик, проходящий через Google Global Cache», — утверждает он. В то же время собеседник РБК указал, что, даже если власти решат ставить оборудование «рядом» с серверами Google, фильтровать трафик не получится, потому что, он, скорее всего, идет в зашифрованном виде.

При этом собеседник РБК напомнил, что Google не полностью выполняет требования российского законодательства об ограничении доступа к ресурсам, включенным в реестр запрещенных. Компания блокирует часть контента «по своему усмотрению и в зависимости от собственных представлений, что является недопустимым». «При этом очевидно, что сервисы, содержащие контент, сгенерированный пользователем, становятся все более популярными в мире. В России крупнейший подобный сервис — «ВКонтакте», и у властей есть возможность влиять на его наполнение, тогда как на содержание YouTube — практически нет», — заключил собеседник РБК.

В 2018 году российский суд оштрафовал Google за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов. на 500 тыс., в 2019-м — на 700 тыс., в 2020-м — на 1,5 млн руб. В начале 2019-го «Ведомости» сообщали, что Google начал удалять из выдачи ссылки на сайты из реестра запрещенных ресурсов, но это не происходило автоматически, компания изучала основания включения ресурсов в список, и под удаление попали около 70% ссылок. В середине того года занимавший на тот момент пост главы Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания фильтровала незаконный трафик почти на уровне 80%, а потом «расслабилась» и снизила этот показатель до 70%. Тогда же он отметил, что рассчитывает на повышение этого показателя до 100% — в таком случае ее «не придется штрафовать». В ноябре 2019 года в ведомстве отметили, что уровень фильтрации вновь вырос до 80%.

В июле 2020 года всероссийская ежедневная аудитория старше 12 лет у YouTube на мобильных устройствах и десктопах составляла 32,5 млн человек, у «ВКонтакте» — 39,5 млн человек, следует из данных Mediascope.

Почему там важен Google

Еще один собеседник РБК в одном из операторов связи говорит, что Роскомнадзор решил «ухудшить качество передачи данных» YouTube в ответ на отказ интернет-гиганта от выполнения требований о фильтрации.

По словам еще двух источников РБК на рынке, Роскомнадзор прорабатывает идею создания национальной сети CDN — сетевой инфраструктуры, обеспечивающей быструю доставку контента пользователям веб-сервисов и сайтов за счет того, что наиболее востребованный контент «лежит» в наиболее близких к пользователям дата-центрах. Идея появилась еще во время разработки законопроекта о суверенном интернете и предлагала обязать зарубежные сервисы, включая Google, вести трафик через национальную сеть CDN. «Google Global Cache — составная часть CDN, поэтому Роскомнадзор изучает, как это можно было бы реализовать», — заключил один из собеседников РБК.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян подтвердил, что тема создания национального CDN неоднократно обсуждалась, однако решения о ее создании до сих пор нет, потому что для реализации идеи в России недостаточно средств и компетенций. При этом он подчеркнул, что эта инициатива активно обсуждалась в 2020 году, например, при разработке проекта бесплатного доступа к социально значимым сайтам, как один из вариантов реализации проекта и в контексте создания единого поставщика телеконтента в интернете.

По словам еще одного источника, Роскомнадзор не мог самостоятельно оценить, сколько трафика российским операторам экономят Google Global Cache и к каким экономическим и техническим последствиям может привести их запрет. «Если кэша нет, то все запросы пойдут по зарубежным каналам. Если мы понимаем статистику по Google Global Cache, то можно достоверно посчитать, какую нагрузку они экономят», — отметил этот собеседник РБК.

Карен Казарян напомнил, что в 2017 году у региональных управлений Роскомнадзора возникли претензии к тому, что операторы связи используют на своих сетях несертифицированные серверы Google Global Cache. Региональные управления Роскомнадзора предупреждали операторов, что эти серверы не сертифицированны и их работа на сетях может обернуться штрафом до 300 тыс. руб., однако компании считали, что указанное оборудование не требует сертификации. «Тогда властям объяснили необходимость Google Global Cache, и их активность спала, однако они по-прежнему относятся к этой технологии как к потенциальной угрозе. Сейчас они уже в рамках закона о суверенном интернете хотят понять, какую опасность они представляют», — заключил Казарян.

По словам Алексея Леонтьева из Ассоциации телекоммуникационных операторов, письма от Роскомнадзора, аналогичные нынешнему, приходили провайдерам несколько лет назад. Однако тогда многие из компаний ответили, что не используют это оборудование, и после этого ведомство к ним не обращалось. По словам двух источников РБК, инициатором тех запросов был Андрей Липов, который на тот момент занимал должность начальника управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи администрации президента, а с начала этого года является главой Роскомнадзора.