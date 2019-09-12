Костин назвал себя соавтором обращения Бондарчука к Путину о долге в ВТБ

Костин назвал себя соавтором обращения Бондарчука к Путину о долге в ВТБ

Федор Бондарчук обратился к президенту с просьбой помочь погасить долг «Ленфильма» на 1,5 млрд руб. перед банком

Андрей Костин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент ВТБ Андрей Костин рассказал о том, как посоветовал Федору Бондарчуку обратиться к президенту России Владимиру Путину помочь в погашении кредита кинокомпании «Ленфильм» перед банком. Об этом он заявил журналистам на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Это я ему посоветовал. В 2013 году был выдан кредит под гарантию российского правительства. К сожалению, не все у них получилось на сегодня, бизнес-план не выполняется, и мы уже не один раз пролонгировали этот кредит, но видим сейчас, что источников погашения его нет», — пояснил он.

По его словам, перед «Ленфильмом» стоял выбор — объявить дефолт и предъявить гарантию российскому правительству либо просить о субсидии, которая позволила бы решить эту проблему.

«Если Владимир Владимирович поддержит обращение Бондарчука и ему будет оказана государственная поддержка, то [кредит] будет погашен», — сказал Костин. Он отметил, что, если ответ будет отрицательным, «Ленфильм» самостоятельно не справится с долговыми обязательствами, и ему придется искать дальнейшее решение.

Ранее режиссер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь «Ленфильму» погасить долг перед ВТБ, который был выдан кинокомпании в 2013 году, в размере 1,53 млрд руб. Кредит был предоставлен на десять лет под гарантии государства.