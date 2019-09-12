Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 14:55
Шойгу ответил генсеку НАТО на слова о новых российских ракетах в Европе Политика, 22:09 «Спартак» прервал серию из трех поражений подряд в КХЛ Спорт, 22:05 Два самолета ВВС Великобритании провели разведку у западных границ России Политика, 21:45 Следователи назвали пролитый кофе причиной экстренной посадки самолета Общество, 21:41 Обыски у координаторов ФБК по всей стране. Что важно знать Общество, 21:23 Костин назвал себя соавтором обращения Бондарчука к Путину о долге в ВТБ Бизнес, 21:15 «Автомобилист» выиграл пятый матч подряд со старта сезона КХЛ Спорт, 21:08 Le Figaro извинилась за ошибку с российским Киевом в сюжете про обмен Политика, 21:08 Минэкономразвития предложило приватизировать контролируемые ЦБ банки Финансы, 21:00 Силуанов назвал главное отличие новой системы накопительной пенсии от ИПК Экономика, 20:52 Путин приедет в Израиль в 2020 году на день памяти жертв холокоста Политика, 20:45 Футболист ЦСКА Виктор Васин перенес новую операцию на колене Спорт, 20:41 На севере Москвы нашли боеприпасы времен войны Общество, 20:38 Угадай картину по ее описанию. Тест РБК Стиль и ГМИИ им. А.С.Пушкина, 20:37
Бизнес ,  
0 
Костин назвал себя соавтором обращения Бондарчука к Путину о долге в ВТБ
Федор Бондарчук обратился к президенту с просьбой помочь погасить долг «Ленфильма» на 1,5 млрд руб. перед банком
Андрей Костин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент ВТБ Андрей Костин рассказал о том, как посоветовал Федору Бондарчуку обратиться к президенту России Владимиру Путину помочь в погашении кредита кинокомпании «Ленфильм» перед банком. Об этом он заявил журналистам на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

«Это я ему посоветовал. В 2013 году был выдан кредит под гарантию российского правительства. К сожалению, не все у них получилось на сегодня, бизнес-план не выполняется, и мы уже не один раз пролонгировали этот кредит, но видим сейчас, что источников погашения его нет», — пояснил он.

По его словам, перед «Ленфильмом» стоял выбор — объявить дефолт и предъявить гарантию российскому правительству либо просить о субсидии, которая позволила бы решить эту проблему.

«Если Владимир Владимирович поддержит обращение Бондарчука и ему будет оказана государственная поддержка, то [кредит] будет погашен», — сказал Костин. Он отметил, что, если ответ будет отрицательным, «Ленфильм» самостоятельно не справится с долговыми обязательствами, и ему придется искать дальнейшее решение.

Ранее режиссер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь «Ленфильму» погасить долг перед ВТБ, который был выдан кинокомпании в 2013 году, в размере 1,53 млрд руб. Кредит был предоставлен на десять лет под гарантии государства.

В декабре 2017 года гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин сообщил о достижении соглашения между банком и киностудией о досрочном погашении кредита. Для этого «Ленфильм» должен был продать непрофильный актив в Петербурге. Поскольку условия соглашения не были соблюдены, министр культуры России Владимир Мединский призвал «Ленфильм» погасить кредит ВТБ.

Авторы: Павел Казарновский, Майя Бобенко
Теги: Ленфильм, Федор Бондарчук, ВТБ
Материалы по теме
Мединский предложил упразднить продюсерский центр «Ленфильма»
Общество
Кинематографисты предпочли реанимировать "Ленфильм" самостоятельно
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter