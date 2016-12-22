Госфильмофонд передаст интернет-права на свою коллекцию «Союзмультфильму»

Госфильмофонд передаст «Союзмультфильму» интернет-права на коллекцию киностудии. Об этом РБК сообщил глава Госфильмофонда Вячеслав Тельнов. По его словам, технически это произойдет в ближайшие две недели, сейчас идет процесс оформления документов. «Все остальные права на коллекцию уже у «Союзмультфильма», — отметил он.

«Воспользоваться правами на свою коллекцию «Союзмультфильм» сможет, после того как они «освободятся», в конце 2018 года», — пояснил Тельнов. Как рассказал РБК глава Госфильмофонда, решение о передаче интернет-прав «Союзмультфильму» было принято по итогам совещания в Минкультуры, оно устроило все стороны. «Таким образом мы хотим поддержать киностудии. Чтобы часть денег поступала на их развитие», — констатировал он.

«Союзмульфильм» на протяжении почти года боролся за возвращение студии интернет-прав на «золотую коллекцию», заявила РБК председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.



«То, что происходит сейчас, результат большой и сложной работы. Переход интернет-прав обеспечит увеличение выручки студии по этой статье в несколько раз», — сказала Слащева.

В конце декабря более 30 человек подписали обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой назначить нового главу Госфильмофонда. В их числе кинорежиссеры Федор Бондарчук, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, продюсер Сергей Сельянов, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

В обращении авторы критикуют руководство Госфильмофонда в «финансировании дорогостоящих проектов, не связанных с выполнением основных задач Госфильмофонда», а также в «категорическом неприятии современных технологий». Вместо Николая Бородачева авторы обращения попросили назначить Вячеслава Тельнова. Медведев 10 января отправил Бородачева в отставку и назначил на его место Тельнова. 12 января Тельнов сообщил РБК, что сотрудники Генпрокуратуры провели плановую проверку Госфильмофонда.