NASA сообщило о двух возможных местах утечки воздуха в модуле МКС

Специалисты определили два возможных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Эта информация следует из переговоров экипажа с Землей, опубликованных на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Сейчас есть две предполагаемые зоны (утечки)... Поэтому идея такая, чтобы за сегодняшние ночные съемки (камерами GoPro — РБК.) вот эти два места посмотреть с пристрастием», — сказал российским космонавтам специалист подмосковного Центра управления полетами (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, первая возможная зона утечки вохдуха располагается в районе аппаратуры широкополосной системы связи, а вторая — в районе трубопроводов.

Ранее первую зону утечки удалось определить благодаря движению пылинок, которое зафиксировала камера GoPro.

20 августа на МКС произошло падение давления. В «Роскосмосе» предположили, что причина неполадки находится в американском сегменте МКС. В связи с неисправностью весь экипаж станции изолировали в российском модуле «Звезда». Впоследствии космонавты обследовали на герметичность все модули МКС и не выявили утечки кислорода. Было решено открыть люки всех сегментов и продолжить мониторинг давления и уровня кислорода.

29 сентября «Роскосмос» сообщил об обнаружении утечки воздуха в российском служебном модулем «Звезда» на МКС, где находится научная аппаратура. Впоследствии в рабочем отсеке служебного модуля герметичность модуля пообещали восстановить. В «Роскосмосе» заверили, что ситуация не угрожает жизни и здоровью экипажа и не препятствует полету МКС.