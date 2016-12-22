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Ученые оценили доводы «Роскосмоса» о неудачном запуске с Восточного
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Ученые оценили доводы «Роскосмоса» о неудачном запуске с Восточного
Технологии и медиа, 28 дек, 19:24
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Ученые оценили доводы «Роскосмоса» о неудачном запуске с Восточного
Опрошенные РБК российские ученые прокомментировали спор вице-премьера Дмитрия Рогозина и «Роскосмоса» о причинах провала последнего запуска «Союза» с космодрома Восточный, который должен был вывести на орбиту спутник «Метеор-М»
Запуск космического корабля «Союз». 28 ноября 2017 года (Фото: Global Look Press)

Объяснения «Роскосмоса» и слова вице-премьера России Дмитрия Рогозина о причинах неудачного запуска спутника «Метеор-М» с космодрома Восточный (первоначально запуск планировалось осуществить на Байконуре. — РБК) в конце ноября «выглядят более чем странно», отметил в беседе с РБК ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Такие противоречивые заявления могут быть показателем борьбы за то, кого назначат крайним», — отметил ученый.

Речь идет о запуске, который состоялся 28 ноября. После того как разгонный блок «Фрегат» ушел в зону радиомолчания, находившийся на нем спутник «Метеор-М», который должен был послать сигналы на Землю, не вышел на связь. В «Роскосмосе» заявили, что причиной потери космического аппарата стало «несовершенство алгоритмов программного обеспечения» системы управления разгонного блока «Фрегат». Вице-премьер Дмитрий Рогозин не счел эти объяснения оправданием и обвинил госкорпорацию в ошибке при настройке ракеты.

По словам Натана Эйсмонта, ошибка, вероятно, возникла из-за рассогласованности в работе организаций при подготовке запуска. «Одна была ответственна за «Фрегат», вторая — за «Союз». Когда люди делают одно и то же, глаза замыливаются, а такое существенное изменение, как перенос запуска с Байконура на Восточный, требует буквально пошагового повторения всех этапов разработки полетного задания», — подчеркнул специалист.

По его словам, ошибки можно было избежать, если бы контроль был произведен на репетиции запуска, на которой имитируется старт, и если что-то пойдет не так, то модель сразу отреагирует на отклонения от полетного задания.

Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков в разговоре с РБК назвал заявление «Роскосмоса» отговоркой. «И местоположение космодрома, и азимуты направления полета ракеты, и другие факторы — все это прогнозируется и должно учитываться. Поэтому ссылка на какие-то несовершенства математических моделей некорректна», — указал ученый.

«Это далеко не первый запуск, и у «Роскосмоса» есть опыт эксплуатации ракет-носителей «Союз» и на Байконуре, и в Плесецке, и в Куру», — подчеркнул Железняков. Комментируя слова Рогозина о том, что ракета была настроена «под Байконур», академик отметил: «Наверно, это не совсем так. Перепутали не космодромы, а исходные данные», — предположил ученый.

Объяснение «Роскосмоса» «объективно», не соглашается с коллегами руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, авария «никак не связана с тем, что запуск перенесли с Байконура на Восточный». «Фрегат» летал более 60 раз с самых разных космодромов», — указал Моисеев.

Он также объяснил заявление «Роскосмоса» о том, что азимуты было «невозможно выявить существующими математическими моделями».

«Дело в том, что алгоритм разворота разгонного блока писали лет 20 назад и не предусмотрели «мертвую зону» — это примерно 1% от возможных вариантов разброса азимутов и углов поворота. Попадание в эту «мертвую зону» и привело к аварии. Это крайне маловероятно, и обнаружить ее крайне сложно. Произошла авария, и это заметили», — предположил специалист.

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По мнению «Роскосмоса», авария произошла из-за сочетания нескольких возникших факторов, а именно из-за «азимута стартового стола космодрома, азимута полета ракеты-носителя и разгонного блока (именно солнечно-синхронной орбиты и именно для этого времени года)». Эти показатели, по мнению корпорации, было невозможно выявить применяемыми математическими моделями. Полетное задание, подчеркнули в «Роскосмосе», прошло проверку именно для космодрома Восточный, ошибок в нем выявлено не было.

Рогозин обвинил руководство «Роскосмоса» в «системных» ошибках
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Рогозин считает, что ошибки «Роскосмоса» являются системными, специалисты настраивали ракету не под Восточный, а под Байконур, из-за чего не получилось правильно просчитать азимут. По его словам, не был назначен человек, отвечающий за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя. Позже вице-премьер добавил: «Я так понимаю, что «безаварийный» «Роскосмос» решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а «по вине обстоятельств», — написал Рогозин в своем Facebook.

Авторы: Анна Трунина, Ольга Агеева.
Теги: Спутник , «Роскосмос»
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