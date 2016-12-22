Рогозин раскритиковал позицию «Роскосмоса» по неудачному пуску «Союза»

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление «Роскосмоса», опровергающее его версию неудачного пуска «Союза» с разгонным блоком «Фрегат». Пост размещен в его Facebook.

«Я так понимаю, что «безаварийный» «Роскосмос» решил всем доказать, что аварии происходят не из-за ошибок в управлении процессами и предприятиями, а «по вине обстоятельств», — написал Рогозин.

Ранее «Роскосмос», комментируя заявление Рогозина об ошибке в полетном задании «Союза», заявил, что это не так. Ракету готовили именно к запуску с Восточного, но рассчитать азимуты было «невозможно существующими математическими моделями».

27 декабря Рогозин раскритиковал руководство «Роскосмоса», заявив о «системных» ошибках в работе корпорации. В частности, говоря о неудачном пуске спутника «Метеор-М», Рогозин заявил, что ракета-носитель, запущенная с Восточного, была настроена на Байконур.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с Восточного состоялся 28 ноября. После ухода разгонного блока «Фрегат» в зону радионочи (отсутствия радиолокации) спутник «Метеор-М» не вышел на связь. 1 декабря в «Роскосмосе» сообщили, что он упал в океан. За неудачный запуск получат выговоры семь менеджеров, в том числе руководители «Роскосмоса» и предприятий, работающих на космическую отрасль.