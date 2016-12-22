Рогозин обвинил руководство «Роскосмоса» в «системных» ошибках

Курирующий космическую отрасль вице-премьер заявил, что выводы комиссии по аварии ракеты «Союз-2.1б» будут носить «жесткий» характер. Сама авария стала следствием «системных ошибок» в «Роскосмосе», добавил Рогозин

Дмитрий Рогозин (Фото: Global Look Press)

Выводы комиссии, которая расследует обстоятельства падения ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, будут объективными, но «жесткими», заявил зампред правительства Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Выводы комиссии будут представлены президенту и председателю правительства, они будут носить жесткий, но объективный характер. Надеюсь, что «Роскосмос» учтет эти ошибки и также объективно посмотрит внутрь себя», — сказал он.

Чиновник также рассказал о «системных ошибках» в руководстве «Роскосмоса», следствием которых стали аварии с запусками ракет. «Большие надежды мы связывали с тем, что выходим на безаварийные годы, но в конце прошлого года — авария, в этом году — 20 пусков успешных, один аварийный», — сказал Рогозин. Вице-премьер добавил, что «омоложение кадров идет очень сложно».

«Если раньше был просто производственный брак недопустимый, после этого была введена необходимая дисциплина на предприятиях, то здесь космодром сработал идеально, ракета-носитель — прекрасно, исправный разгонный блок и рабочая полезная нагрузка. Но все вместе оказалось: один портной шьет карман, другой — лацкан, а костюмчик не получился», — описал вице-премьер проблему в космической отрасли.

Ракета «Союз-2.1б» была запущена с Восточного 28 ноября, это был второй старт ракеты с космодрома. Она должна была вывести на орбиту спутник «Метеор-М» и 18 малых спутников. Первые три ступени сработали штатно, после этого разгонный блок «Фрегат» ушел в зону радионочи, но когда вышел, информация со спутника поступать перестала.

В «Роскосмосе» сформировали аварийную комиссию, которая заключила, что разгонный блок, отделившись от ракеты, ушел с расчетной траектории после того, как были запущены маршевые двигатели.

Рогозин, комментируя выводы комиссии, заявил, что не считает их «до конца объективными», так как не нашел в них ответа на вопрос, «как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность». Чиновник рассказал, что коллегия военно-промышленного комплекса сформировала специальную комиссию, которая проверяет систему качества в «Роскосмосе».