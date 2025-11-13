 Перейти к основному контенту
WhatsApp начал предлагать россиянам другой способ авторизации

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) начал предлагать россиянам иной способ авторизации, в случае если у них будут проблемы с получением СМС. Уведомление появляется у пользователей при первом за сутки входе в мессенджер.

«В случае нарушений передачи СМС убедитесь, что вы все равно можете выполнить вход», — говорится в уведомлении. При нажатии на него пользователь сможет создать ключ доступа, который сохранится в менеджере паролей. Такой способ назвали надежным и простым.

31 октября пользователям Telegram и WhatsApp перестали поступать звонки и СМС. Источник канала «Код Дурова» на телеком-рынке сообщил, что от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и СМС новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp.

WhatsApp позволит использовать никнеймы вместо номеров телефонов
Общество
Источник РБК в отрасли информационной безопасности подтвердил информацию о запрете передачи СМС и звонков новым пользователям Telegram и WhatsApp. «Код Дурова» пишет, что СМС продолжают приходить, но не на все российские номера. Так, при попытке изменить номер телефона одного из личных аккаунтов на номер операторов «МегаФон» и МТС пришло СМС, а на номер «Билайна» нет.

Работа Telegram и WhatsАpp в России уже попала под частичные ограничения; россияне также сталкивались с перебоями в работе мессенджеров в последние месяцы.

Так, 13 августа Роскомнадзор (РКН) сообщил о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp. Причиной тому в надзорной службе назвали распространение мошенничества, но при этом уточнили, что никаких других ограничений их функционала не вводилось. В WhatsApp тогда ответили, что общение в мессенджере конфиденциально, а компания «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение». В Telegram заявили, что активно занимаются модерацией и борьбой с мошенничеством.

Позднее, 22 октября, Роскомнадзор заявил, что принимает меры по частичному ограничению работы Telegram и WhatsApp. Причиной таких мер в РКН назвали необходимость «противодействия преступникам». Эти сервисы, по его мнению, — основные каналы, которые используются для обмана, вымогательства и вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В ведомстве тогда отметили, что владельцы мессенджеров проигнорировали неоднократно направленные им требования о модерации контента.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Telegram Whatsapp блокировка авторизация

