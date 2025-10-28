Бывший глава Intel решил создать «христианский» ИИ

Технобизнесмен Патрик Гелсингер строит в Кремниевой долине систему ИИ на основе христианских ценностей. Он сравнил языковые модели с изобретением печатного станка и призвал использовать их для распространения христианства

Патрик Гелсингер (Фото: Thomas Koehler / MAGO / Global Look Press)

Бывший генеральный директор Intel Патрик Гелсингер, перешедший в компанию Gloo, занялся созданием искусственного интеллекта, построенного для религиозных организаций на принципах христианства, передает The Guardian.

Гелсингер покинул Intel в конце прошлого года, а весной возглавил в Gloo совет директоров и технологический отдел. Он объявил своей главной миссией мягкое продвижение христианских принципов компании в Кремниевой долине, конгрессе США и т.д.

«Моей жизненной миссией была работа над технологией, которая улучшит качество жизни каждого человека на планете и ускорит возвращение Христа», — сказал Гелсингер изданию.

Развитие искусственного интеллекта станет «еще одним моментом Гутенберга», сравнявшись по значимости с Реформацией, уверен Гелсингер. По его мнению, подобно тому как Мартин Лютер с помощью печатного станка дал начало «величайшему периоду человеческих изобретений», сейчас появляется возможность с опорой на веру изменить ход истории с помощью ИИ. Он задался вопросом, не пора ли использовать ИИ «как технологию, которая станет мощным воплощением Церкви и выражением Церкви?».

Gloo разрабатывает «экосистему веры»: CRM-систему для организации бизнес-процессов, чат-ботов и помощников на основе искусственного интеллекта. Многие из ее систем построены на базе существующих крупных языковых моделей. По данным Gloo, ее клиентами являются свыше 140 тыс. религиозных, церковных и некоммерческих организаций.

В Кремниевой долине распространяется «очень громкая, очень заметная и очень специфическая христианско ориентированная технологическая культура», рассказал The Guardian ученый Дэмиен Уильямс, изучающий связь технологий и религиозных убеждений в Университете Северной Каролины.

РПЦ относится к развитию искусственного интеллекта с осторожностью. Патриарх Кирилл уверен, что эта технология может привести как к колоссальному прорыву, так и к колоссальной угрозе, «как атомная бомба». «Если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным… Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса», — заявил он прошлой осенью.

Развитие ИИ значительно опережает уровень гуманитарного, в том числе этического, осмысления содержащихся в нем рисков, однако РПЦ старается выработать по этому вопросу разумный и прагматичный взгляд, сказал позднее глава комиссии РПЦ по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации митрополит Калужский и Боровский Климент.