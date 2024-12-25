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В РПЦ рассказали об отношении к искусственному интеллекту

Технология ИИ этически сложнее многих прежних технологий и РПЦ старается осмыслить этот феномен, заявил митрополит Климент. Он подчеркнул, что главная проблема тут не технология, а попытки объявить ИИ моральным субъектом
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) значительно опережает уровень гуманитарного, в том числе этического, осмысления содержащихся в ней рисков, однако РПЦ старается выработать по этому вопросу разумный и прагматичный взгляд. Об этом «Коммерсанту» рассказал глава комиссии РПЦ по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации митрополит Калужский и Боровский Климент.

Он напомнил, что в обществе есть алармисты, выступающие против любого технологического развития и считающие это приближением «апокалиптического заката человечества», но есть и технооптимисты, которые полагают, что только с опорой на ИИ человек сможет преодолеть цивилизационные вызовы и даже обрести бессмертие. «Если отбросить эти крайние позиции, становится ясной необходимость осмысленно вырабатывать разумный, осторожный и в то же время прагматичный взгляд на проблему», — рассказал митрополит.

По его словам, в этом контексте РПЦ «есть что сказать», поскольку уже не одно столетие существует религиозная философия техники, а моральная оценка ИИ — лишь частный случай этой философии. Более того, продолжил архиерей, «православное сознание» видит проблему значительно шире, чем любой секуляризованный подход, поскольку оно мыслит в фундаментальных категориях отношений Бога и человека, в контексте предназначения человека к творческому изменению материального мира. И это уже нашло отражение в некоторых аспектах нашего понимания ИИ, добавил он.

Вместе с тем, как указал глава комиссии РПЦ, главной проблемой в контексте ИИ является не сама технология, а разработка единой терминологии в этой области. Он подчеркнул, что для церкви категорически неприемлемы любые попытки объявить ИИ моральным субъектом, то есть личностью, которая не только самостоятельно принимает решения, но и несет за них ответственность, включая этическую. «Воспеватели безграничного научно-технического роста уверены, что человеку есть чему поучиться у машины, что преимущества ИИ — залог выживания дряхлеющего человечества. В этих голосах слышится столько неверия в способности человеческой личности, обладающей богоподобием, столько спеси и близорукости, что невольно вспоминаются строители Вавилонской башни», — отметил митрополит.

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В октябре 2019 года президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Она подразумевает поддержку научных исследований, которые бы обеспечили опережающее развитие искусственного интеллекта, разработку и развитие программного обеспечения, в котором используются такие технологии, повышение доступности и качества данных, а также аппаратного обеспечения, которые необходимы для развития технологий искусственного интеллекта. Кроме этого, важно готовить квалифицированных специалистов и заниматься прочими соответствующими вопросами.

Вместе с тем многие ведущие бизнесмены, чей бизнес переплетается с ИИ, ранее предупреждали об опасности развития этой технологии. Так, еще прошлой весной на сайте организации Future of Life появилось открытое письмо с призывом остановить исследование мощных систем ИИ. Его подписали в том числе глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Pinterest Эван Шарп и сооснователь Apple Стив Возняк. Авторы текста задаются вопросами: «Должны ли мы позволять машинам наводнять наши информационные каналы пропагандой? Должны ли мы автоматизировать все рабочие места? Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить, сделать нас ненужными и заменить нас? Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?»

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