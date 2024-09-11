Патриарх Кирилл предрек апокалипсис из-за потери веры и развития ИИ

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что людям, потерявшим религиозную веру в эпоху развития искусственного интеллекта (ИИ), грозит апокалипсис. С таким высказыванием он выступил на десятом Санкт-Петербургском международном культурном форуме, передает «РИА Новости».

«Если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным… Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса», — сказал патриарх.

По его мнению, ИИ может привести как к колоссальному технологическому прорыву, так и к колоссальной угрозе, «как атомная бомба».

«Если прогресса не будет происходить на этом уровне человеческого бытия, нравственного и духовного, мы проиграем битву и интеллекту искусственному, и многие другие битвы», — заключил он.

РПЦ неоднократно высказывалась против ИИ. Так, в апреле 2023 года председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей иерей Федор Лукьянов призвал запретить изображение искусственного интеллекта с человеческим лицом. Он также рекомендовал разработать и закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, чтобы пользователь понимал, что общается с ИИ.

В Кремле отвечали, что власти будут регулировать работу ИИ, как регулируют интернет.