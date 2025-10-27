Мэр Казани заявил, что жители научились пользоваться ИИ, но не унитазами

Ильсур Метшин (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Из-за безответственности жителей и их неуважения к городской инфраструктуре канализация в Казани часто засоряется, заявил мэр города Ильсур Метшин, сообщает «Татар Информ».

Так глава города отреагировал на слова гендиректора МУП «Водоканал» Рустама Абдулхакова. Он доложил, что за девять месяцев сотрудники предприятия устранили более 13 тыс. засоров, вызванных выбрасыванием в канализацию предметов личной гигиены и салфеток — в среднем по 50 случаев в день.

«50 засоров в день! Это результат безответственности жителей. В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а унитазом пользоваться уважительно к сетям, к городу и городскому хозяйству, к сожалению, — проблема», — отметил Метшин.

Абдулхаков добавил, что за три квартала в Казани произошло 898 аварий на сетях водоснабжения и 126 — на сетях водоотведения. По его данным, износ инженерных коммуникаций города превысил отметку 70%.

Кроме того, 27 октября Абдулхаков заявил, что в Казани на 2026 год планируют направить 2,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. В 2025 году финансирование составило 1,98 млрд, большая часть средств (1,5 млрд) пойдет на водоотведение, 480 млн — на водоснабжение.

При ежегодном выделении 2 млрд рублей на ремонт сетей потребуется 25 лет, учитывая рост их протяженности на 10% за пять лет, сообщил директор «Водоканала» Рустам Абдулхаков.