 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мэр Казани заявил, что жители научились пользоваться ИИ, но не унитазами

Ильсур Метшин
Ильсур Метшин (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / ТАСС)

Из-за безответственности жителей и их неуважения к городской инфраструктуре канализация в Казани часто засоряется, заявил мэр города Ильсур Метшин, сообщает «Татар Информ».

Так глава города отреагировал на слова гендиректора МУП «Водоканал» Рустама Абдулхакова. Он доложил, что за девять месяцев сотрудники предприятия устранили более 13 тыс. засоров, вызванных выбрасыванием в канализацию предметов личной гигиены и салфеток — в среднем по 50 случаев в день.

«50 засоров в день! Это результат безответственности жителей. В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а унитазом пользоваться уважительно к сетям, к городу и городскому хозяйству, к сожалению, — проблема», — отметил Метшин.

Абдулхаков добавил, что за три квартала в Казани произошло 898 аварий на сетях водоснабжения и 126 — на сетях водоотведения. По его данным, износ инженерных коммуникаций города превысил отметку 70%.

Росстат сообщил о резком увеличении доступа россиян к канализации
Экономика
Фото:Михаил Мордасов / ТАСС

Кроме того, 27 октября Абдулхаков заявил, что в Казани на 2026 год планируют направить 2,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения. В 2025 году финансирование составило 1,98 млрд, большая часть средств (1,5 млрд) пойдет на водоотведение, 480 млн — на водоснабжение.

При ежегодном выделении 2 млрд рублей на ремонт сетей потребуется 25 лет, учитывая рост их протяженности на 10% за пять лет, сообщил директор «Водоканала» Рустам Абдулхаков.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
канализация Ильсур Метшин Казань искусственный интеллект
Материалы по теме
Отец Илона Маска посетил матч КХЛ в Казани
Спорт
Росстат сообщил о резком увеличении доступа россиян к канализации
Экономика
В России предложат ввести ответственность за засоры в канализации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
После крушения судна в Севастополе возбудили уголовное дело Общество, 20:06
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 20:00
Прокуратура заявила о выводе ₽163 млрд экс-владельцем ЮГК за границу Общество, 19:58
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В КХЛ шайба попала в ворота рикошетом от лица хоккеиста «Ак Барса». Видео Спорт, 19:52
У молдавской оппозиции провели обыски по делу о подготовке беспорядков Политика, 19:49
Рублев на «Мастерс» в Париже прервал пятиматчевую серию поражений Спорт, 19:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На Урале автомобиль протаранил продуктовый магазин и насмерть сбил детей Общество, 19:29
Участник «Времени героев» стал советником замглавы «Роскосмоса» Политика, 19:28
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 19:28
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Бьюти-сфера в 2025 году: выручка растет, проблемы с управлением остаются Радио, 19:20
На гендира переданной государству уральской «Облкоммунэнерго» завели дело Общество, 19:19
Индекс Мосбиржи — ниже 2500 пунктов. Где новое дно рынка и когда разворотПодписка на РБК, 19:03