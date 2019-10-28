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Технологии и медиа ,  
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Facebook научился бороться с распознаванием лиц на видео
Созданная Facebook AI Research технология так изменяет лица людей на видео, что человек разницы не замечает, но искусственный интеллект теряет способность корректно распознавать их

Видео: Oran Gafni / Youtube

Специалисты одного из исследовательских подразделений компании Facebook, Facebook AI Research (FAIR), объявили о разработке технологии «деидентификации лиц». В отчете о работе отмечается, что новая технология способна вводить в заблуждение системы распознавания лиц.

В отличие от разработок схожего назначения, работающих только с фотографиями (технологию деидентификации фото предлагает, например, израильская компания D-ID), использованный FAIR метод позволяет «стереть» признаки, позволяющие машине узнать конкретного человека, с видеозаписей, в том числе с видео, транслируемого в режиме реального времени.

«Недавние мировые события, связанные с развитием систем распознавания лиц и злоупотреблением ими, делают необходимым разработку методов, успешно проводящих деидентификацию», — говорится в отчете авторов разработки.

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Суть разработки FAIR состоит во внесении в видеозапись изменений, не вызывающих появления визуальных артефактов или явных искажений, так что для живого наблюдателя изменения остаются незаметными.

«Человек на обработанном видео выглядит так же, как человек на оригинальном видео. Однако современные системы распознавания лиц уже не могут идентифицировать его. В то же время эксперименты показали, что люди не могут распознать сгенерированное лицо», — говорится в отчете.

В FAIR отмечают, что применение созданной ими технологии даст пользователям возможность, например, выкладывать на доступных публике сайтах естественно выглядящие видео, не опасаясь быть идентифицированными с помощью системы распознавания лиц.

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В середине октября СК сообщил, что его эксперты способны по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской. В мае мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице будет создана система распознавания лиц, объединяющая более 200 тыс. видеокамер. В начале сентября стало известно, что мэрия решила использовать систему видеонаблюдения на всех проходящих в столице массовых мероприятиях. 3 октября жительница Москвы Алена Попова подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц, сославшись на то, что такие технологии нарушают закон о защите персональных данных.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Facebook, распознавание лиц
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