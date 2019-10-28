Facebook научился бороться с распознаванием лиц на видео

Созданная Facebook AI Research технология так изменяет лица людей на видео, что человек разницы не замечает, но искусственный интеллект теряет способность корректно распознавать их

Видео: Oran Gafni / Youtube

Специалисты одного из исследовательских подразделений компании Facebook, Facebook AI Research (FAIR), объявили о разработке технологии «деидентификации лиц». В отчете о работе отмечается, что новая технология способна вводить в заблуждение системы распознавания лиц.

В отличие от разработок схожего назначения, работающих только с фотографиями (технологию деидентификации фото предлагает, например, израильская компания D-ID), использованный FAIR метод позволяет «стереть» признаки, позволяющие машине узнать конкретного человека, с видеозаписей, в том числе с видео, транслируемого в режиме реального времени.

«Недавние мировые события, связанные с развитием систем распознавания лиц и злоупотреблением ими, делают необходимым разработку методов, успешно проводящих деидентификацию», — говорится в отчете авторов разработки.