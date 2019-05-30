Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц

В Москве планируется создание одной из крупнейших в мире систем распознавания лиц, объединяющей более 200 тыс. видеокамер. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания у президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин. По его словам, создаваемая система будет «одной из крупнейших в мире», и будет соперничать разве что с китайскими системами.

Столичный градоначальник также рассказал, что в ходе эксперимента, ранее организованного московскими властями при помощи видеокамер, установленных в метро и в подъездах жилых домов, были выявлены «десятки преступников, которые находились в розыске». Система распознавания лиц также хорошо себя показала во время чемпионата мира по футболу, который проходил в Москве летом 2018 года, отметил Собянин.

В феврале РБК сообщал, что департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы планирует создание для московской полиции очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке проекта, и собеседник в мэрии. Собеседники РБК отмечали, что говорить о деталях и результатах проекта пока преждевременно.