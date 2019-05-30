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Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц

В Москве планируется создание одной из крупнейших в мире систем распознавания лиц, объединяющей более 200 тыс. видеокамер. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания у президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с Министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин. По его словам, создаваемая система будет «одной из крупнейших в мире», и будет соперничать разве что с китайскими системами.

Столичный градоначальник также рассказал, что в ходе эксперимента, ранее организованного московскими властями при помощи видеокамер, установленных в метро и в подъездах жилых домов, были выявлены «десятки преступников, которые находились в розыске». Система распознавания лиц также хорошо себя показала во время чемпионата мира по футболу, который проходил в Москве летом 2018 года, отметил Собянин.

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В феврале РБК сообщал, что департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы планирует создание для московской полиции очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц. Об этом РБК рассказали два источника, участвующие в подготовке проекта, и собеседник в мэрии. Собеседники РБК отмечали, что говорить о деталях и результатах проекта пока преждевременно.

Начальник отдела городского видеонаблюдения ДИТ Москвы Дмитрий Головин рассказывал на форуме «Технологии безопасности» о работе пилотного проекта по использованию технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

По словам Головина, алгоритмы распознавания лиц применяются на 1,5 тыс. камер, которые подключены к базам данных о лицах, находящихся в розыске, а всего к Единому центру хранения и обработки данных подключены уже 167 тыс. камер. Из них 100 тыс. – на подъездах и 20 тыс. – во дворах жилых домов. Доступ к этим камерам имеют 16 тыс. должностных лиц, включая сотрудников правоохранительных органов и городских служб.

Теги: Москва, Московский метрополитен, распознавание лиц
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