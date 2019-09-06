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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,1%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Общество ,  
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Власти Москвы внедрят систему распознавания лиц на массовых мероприятиях
Мэрия решила вести видеонаблюдение на всех массовых мероприятиях, проходящих в городе. Когда этот процесс станет постоянным, в систему будет внедрена технология распознавания лиц. На это власти потратят 260 млн руб.

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заказал техническое сопровождение массовых мероприятий у принадлежащего АФК «Система» IT-интегратора «Ситроникс» за 260 млн руб. Эта система будет работать на крупных мероприятиях, проходящих в столице, в том числе на общественно-политических, пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя руководителя ДИТа Александра Горбатько.

По его словам, видеонаблюдение на массовых мероприятиях будет работать на постоянной основе. Он отметил, что ранее оно работало, например, лишь во время Дня города или Дня Победы.

Горбатько также сообщил, что когда видеонаблюдение станет постоянным, в систему будет внедрена технология распознавания лиц. «В условиях закупки требование распознавания лиц не прописано, но ДИТ поручил «Ситрониксу» протестировать российские решения по видеоаналитике», — говорится в материале.

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Собеседник газеты в МВД заявил, что камеры городской системы видеонаблюдения уже давно используются во время проведения массовых спортивных мероприятий и митингов, а также для раскрытия преступлений. При этом источник «Ведомостей», близкий к одному из российских разработчиков систем распознавания образов, отметил, что сейчас видеонаблюдение в столице организовано хаотично.

«Видеопотоки не всегда получается транслировать в режиме онлайн. Если установить распознавание только на действующие городские камеры, будет слишком сложно распознавать людей на массовых мероприятиях», — сказал он, пояснив, что это обусловлено слишком большими толпами людей и слишком дальним расстоянием, чтобы выделять качественные портреты. По его мнению, для более эффективной работы видеонаблюдения нужно добавлять камеры, например, на рамки металлодетекторов на входах и выходах.

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Как указал ДИТ в материалах госзакупки, чтобы обеспечить безопасность и защиту москвичей от антитеррористической угрозы во время массовых мероприятий в городе работают межведомственные оперативные штабы, которые координируют городские службы и пользуются городской системой видеонаблюдения. В частности, они контролируют обстановку и определяют количество участников. «Ситроникс» будет расставлять и проверять камеры по всем маршрутам, а также предоставлять штабам трансляцию с камер в реальном времени, обеспечивать выгрузку и доступ к архивам видео с камер», — говорится в условиях закупки.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируется создание системы распознавания лиц, объединяющей более 200 тыс. видеокамер. По его словам, создаваемая система будет «одной из крупнейших в мире», и будет соперничать разве что с китайскими системами.

Автор: Михаил Юшков
Теги: распознавание лиц, массовые мероприятия, видеонаблюдение
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