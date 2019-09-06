Власти Москвы внедрят систему распознавания лиц на массовых мероприятиях

Мэрия решила вести видеонаблюдение на всех массовых мероприятиях, проходящих в городе. Когда этот процесс станет постоянным, в систему будет внедрена технология распознавания лиц. На это власти потратят 260 млн руб.

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы заказал техническое сопровождение массовых мероприятий у принадлежащего АФК «Система» IT-интегратора «Ситроникс» за 260 млн руб. Эта система будет работать на крупных мероприятиях, проходящих в столице, в том числе на общественно-политических, пишут «Ведомости» со ссылкой на заместителя руководителя ДИТа Александра Горбатько.

По его словам, видеонаблюдение на массовых мероприятиях будет работать на постоянной основе. Он отметил, что ранее оно работало, например, лишь во время Дня города или Дня Победы.

Горбатько также сообщил, что когда видеонаблюдение станет постоянным, в систему будет внедрена технология распознавания лиц. «В условиях закупки требование распознавания лиц не прописано, но ДИТ поручил «Ситрониксу» протестировать российские решения по видеоаналитике», — говорится в материале.

Собеседник газеты в МВД заявил, что камеры городской системы видеонаблюдения уже давно используются во время проведения массовых спортивных мероприятий и митингов, а также для раскрытия преступлений. При этом источник «Ведомостей», близкий к одному из российских разработчиков систем распознавания образов, отметил, что сейчас видеонаблюдение в столице организовано хаотично.