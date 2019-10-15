СК научился распознавать на видео скрытые под маской лица

Как отмечает ведомство, преступник не сможет полностью уничтожить все свои следы на месте происшествия, так как следователи могут зафиксировать следы, «не видимые человеческому взору»

Криминалисты Следственного комитета могут по видеозаписям установить личности преступников, даже если их лица скрыты под маской. Об этом говорится в выпуске программы «Чудеса криминалистики» на YouTube-канале СК.

Как отмечает ведомство, криминалисты и эксперты с помощью технических средств могут зафиксировать следы преступления, которые «неосязаемы и не видны человеческому взору».

В комментарии к видеоролику говорится, что следователи способны распознать параметры подозреваемого, скрытое лицо, выявить уничтоженные в цифровом пространстве следы, а также «отыскать тщательным образом скрытое». Преступнику не удастся целиком и полностью уничтожить все свои следы на месте происшествия, добавляет СК.

В качестве примера в передаче приведено дело об убийстве предпринимателя из Тамбова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого, но качество записи не позволило идентифицировать его, поскольку его лицо было скрыто маской. Кроме того, на нем были перчатки и объемная одежда, скрывающая фигуру.