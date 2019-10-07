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Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц
Алена Попова считает, что использование камер с системой распознавания лиц не регулируется законодательно и идет вразрез с положениями Конституции и законом о защите персональных данных
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц. По ее словам, иск подан в Савеловский суд 3 октября.

Ответчиками по иску Поповой указаны МВД, Роскомнадзор и департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

«У нас есть Конституция, которая запрещает вмешательство в личную жизнь, если только по этому поводу нет решения суда и человек не находится в базе преступников или подозреваемых. К тому же у нас есть закон о защите персональных данных, из которого следует, что мы должны дать согласие на сбор своих персональных данных, а наше лицо — это наши данные. А по поводу камер с распознаванием лиц нет никаких законов. Мы не даем разрешения на то, чтобы нас распознавали на городских камерах. Мы в большинстве своем не состоим в базах преступников и подозреваемых», — сказала она.

Попова подчеркнула, что использование подобных технологий может быть небезопасно — личные данные жителей Москвы могут попасть в руки злоумышленников.

«Мы не в курсе у кого есть доступ к этим базам. Точно понятно, что утечки существуют, их много. Наша персональная информация может быть доступна третьим лицам. Мы не знаем, кто они. Мы за новые технологии и прогресс, но мы выступаем за сохранность нашей частной жизни», — заявила она телеканалу РБК.

Ранее об иске Поповой сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна, представляющего интересы москвички. В апреле прошлого года Попова провела одиночный пикет около Госдумы, за что впоследствии получила штраф в 20 тыс. руб. При рассмотрении ее дела суд изучил запись с камеры видеонаблюдения, изображение было увеличено в 32 раза с фиксацией на лице заявительницы, что может говорить о применении технологии распознавания лиц, пишет издание.

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В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

На иск Поповой обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя требования москвички, отметил, что у нее есть право судиться, однако система распознавания лиц хорошо себя зарекомендовала.

Начальник отдела городского видеонаблюдения ДИТ Москвы Дмитрий Головин говорил, что в Москве работает 1,5 тыс. камер, подключенных к базам данных о лицах, находящихся в розыске. А к Единому центру хранения и обработки данных подключили 167 тыс. камер, включая расположенные на подъездах и во дворах жилых домов.

В мае мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве планируется создать одну из крупнейших в мире систем распознавания лиц, в которой объединят 200 тыс. камер. Осенью замглавы ДИТа Александр Горбатько заявил, что власти города планируют использовать видеонаблюдение с распознаванием лиц на массовых мероприятиях.

Авторы: Любовь Порываева, Константин Нагаев
Теги: Москва, распознавание лиц
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