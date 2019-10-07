Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц

Алена Попова считает, что использование камер с системой распознавания лиц не регулируется законодательно и идет вразрез с положениями Конституции и законом о защите персональных данных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц. По ее словам, иск подан в Савеловский суд 3 октября.

Ответчиками по иску Поповой указаны МВД, Роскомнадзор и департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

«У нас есть Конституция, которая запрещает вмешательство в личную жизнь, если только по этому поводу нет решения суда и человек не находится в базе преступников или подозреваемых. К тому же у нас есть закон о защите персональных данных, из которого следует, что мы должны дать согласие на сбор своих персональных данных, а наше лицо — это наши данные. А по поводу камер с распознаванием лиц нет никаких законов. Мы не даем разрешения на то, чтобы нас распознавали на городских камерах. Мы в большинстве своем не состоим в базах преступников и подозреваемых», — сказала она.

Попова подчеркнула, что использование подобных технологий может быть небезопасно — личные данные жителей Москвы могут попасть в руки злоумышленников.

«Мы не в курсе у кого есть доступ к этим базам. Точно понятно, что утечки существуют, их много. Наша персональная информация может быть доступна третьим лицам. Мы не знаем, кто они. Мы за новые технологии и прогресс, но мы выступаем за сохранность нашей частной жизни», — заявила она телеканалу РБК.