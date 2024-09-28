SpaceX запустила к МКС корабль с россиянином и американцем

К МКС стартовал Crew Dragon с россиянином Горбуновым и американцем Хейгом. Горбунов стал 25-м российским космонавтом, вошедшим в состав экипажа американского корабля в рамках программы перекрестных полетов

Фото: Joe Skipper / Reuters

NASA и SpaceX запустили на МКС девятую миссию Crew Dragon. В состав экипажа входит российский космонавт Александр Горбунов и американский астронавт Ник Хейг.

Старт произошел в 20:17 мск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Космонавты в ходе миссии проведут более 200 научных экспериментов и научных демонстраций, «чтобы подготовиться к исследованию человеком космоса за пределами низкой околоземной орбиты и принести пользу человечеству на Земле», отмечает SpaceX.

Стыковка корабля к американскому сегменту МКС запланирована на 0:30 мск.

Полет на Crew Dragon реализуется в рамках соглашения «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах, оно действует до 2025 года. Программа предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских. «Роскосмос» сообщает, что Горбунов стал 25-м российским космонавтом, совершившим полет на американском корабле, в том числе пятым полетевшим на Crew Dragon.

Запуск корабля с Горбуновым был назначен на август, однако он был отложен, чтобы «завершить планирование возвращения экипажа Boeing». Речь идет о корабле CST-100 Starliner, отстыковка которого несколько раз откладывалась из-за серии неисправностей. 7 сентября Starliner вернулся на Землю без экипажа. Астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс остались на МКС. Они должны вернуться в феврале 2025 года вместе с экипажем Crew-9.