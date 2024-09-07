Starliner вернулся на Землю. Видео

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Космический корабль Starliner американской компании Boeing приземлился в штате Нью-Мексико, США, сообщило NASA в соцсети X (бывший Twitter).

«NASA и Boeing приветствовали Starliner обратно на Земле в 12:01 по восточному времени (07:01 мск. — РБК) <...> в субботу, 7 сентября, после посадки беспилотного космического корабля в Нью-Мексико», — говорится в сообщении агентства.

Ранее, 6 сентября в 18:04 по времени Восточного побережья США (7 сентября в 1:04 мск), корабль отстыковался от Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме.

Starliner вернулся на Землю без экипажа, два астронавта — Барри Уилмор и Сунита Уильямс — остались на МКС. Они должны вернуться в феврале 2025 года на борту космического корабля Dragon с двумя другими членами экипажа миссии SpaceX Crew-9.

По данным NASA, это позволит продолжить испытания Starliner во время его обратного полета, а также не подвергать рискам экипаж.

Уилмор и Уильямс вылетели на МКС на первом космическом корабле компании Boeing Starliner 5 июня 2024 года. Предполагалось, что они пробудут там одну неделю, однако отстыковка откладывалась несколько раз из-за неисправных деталей и утечки гелия.