Российский космонавт Горбунов вошел в экипаж миссии Crew-9 к МКС

Космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов назначен в состав экипажа американского пилотируемого корабля Crew Dragon, который в августе отправится к Международной космической станции в рамках миссии SpaceX Crew-9. Об этом сообщило NASA.

Помимо Горбунова в состав экипажа войдут три астронавта NASA — Зена Кардман (командир экипажа), Ник Хейг (пилот) и Стефани Уилсон (специалист миссии). Для Горбунова и Кардман отправка к МКС на корабле Crew Dragon будет первым полетом в космос.

Александр Горбунов родился 24 мая 1990 года в городе Железногорск Курской области. Учился в Московском авиационном институте, проходил обучение на военной кафедре при МАИ по специальности «Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей».

С 2012 года он работал техником и инженером в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева. В 2018 году Горбунов был зачислен в отряд космонавтов, спустя два года ему присвоили квалификацию космонавта-испытателя.

Полет на Crew Dragon реализуется в рамках соглашения «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах, оно действует до 2025 года. Программа предполагает отправку российских космонавтов на орбиту на кораблях американского производства, а астронавтов США — на российских.

По соглашению в феврале на корабле Crew Dragon к МКС отправится космонавт Александр Гребенкин. В марте на российском корабле к станции полетит астронавт NASA Трейси Дайсон.