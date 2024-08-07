Миссию Crew-9 отложили более чем на месяц из-за неисправности Starliner

Запуск Crew Dragon с российским космонавтом отложили более чем на месяц

Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 24 сентября 2024 года, следует из сообщения на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«NASA и SpaceX планируют запустить миссию агентства Crew-9 на Международную космическую станцию не ранее вторника, 24 сентября», — говорится в заявлении.

Такое решение было принято, чтобы «завершить планирование возвращения экипажа Boeing», который сейчас пристыкован к орбитальной лаборатории. Речь идет о корабле CST-100 Starliner, отстыковка которого несколько раз откладывалась из-за серии неисправностей.

«Наземным командам Starliner требуется время, чтобы <...> подтвердить надежность системы перед возвращением Starliner на Землю», — объяснили в NASA. Там отметили, что пока не было принято «никаких решений относительно возвращения Starliner».

Запуск на МКС миссии SpaceX Crew-9, в состав которой вошел космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, должен был состояться в августе. Полет на Crew Dragon реализуется в рамках соглашения «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах, которое действует до 2025 года.