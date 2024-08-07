 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Запуск Crew Dragon с российским космонавтом отложили более чем на месяц

Миссию Crew-9 отложили более чем на месяц из-за неисправности Starliner
Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images
Фото: Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым к Международной космической станции (МКС) состоится не ранее 24 сентября 2024 года, следует из сообщения на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«NASA и SpaceX планируют запустить миссию агентства Crew-9 на Международную космическую станцию не ранее вторника, 24 сентября», — говорится в заявлении.

«Роскосмос» назвал имя космонавта для полета к МКС на Crew Dragon
Технологии и медиа
Кирилл Песков (второй слева)

Такое решение было принято, чтобы «завершить планирование возвращения экипажа Boeing», который сейчас пристыкован к орбитальной лаборатории. Речь идет о корабле CST-100 Starliner, отстыковка которого несколько раз откладывалась из-за серии неисправностей.

«Наземным командам Starliner требуется время, чтобы <...> подтвердить надежность системы перед возвращением Starliner на Землю», — объяснили в NASA. Там отметили, что пока не было принято «никаких решений относительно возвращения Starliner».

Запуск на МКС миссии SpaceX Crew-9, в состав которой вошел космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов, должен был состояться в августе. Полет на Crew Dragon реализуется в рамках соглашения «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах, которое действует до 2025 года.

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Международная космическая станция Crew Dragon миссия космонавт NASA SpaceX
Материалы по теме
«Роскосмос» назвал имя космонавта для полета к МКС на Crew Dragon
Технологии и медиа
Первый пилотируемый запуск корабля Starliner к МКС вновь отложили
Технологии и медиа
Система сбора мочи вышла из строя на МКС
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
Дроны атаковали многоквартирный дом в ШебекиноПолитика, 08:57
Открыть бизнес в Израиле — легко. Какие сложности ждут россиянPro, 08:54
Запуск Crew Dragon с российским космонавтом отложили более чем на месяцОбщество, 08:46
«РИА Новости» узнало об аресте счетов экс-замминистра обороны ИвановаПолитика, 08:20
Вылетевший в Петропавловск-Камчатский самолет вернулся во ВладивостокОбщество, 08:11
Леброн Джеймс получил травму в четвертьфинале ОлимпиадыСпорт, 08:09
МИД раскрыл данные о числе оформивших электронную визу иностранцевБизнес, 08:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Белгородское Шебекино и девять сел остались без светаОбщество, 07:48
Водитель автобуса погиб при столкновении с фурой под ВолгоградомОбщество, 07:41
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:35
ПВО сбила 11 дронов над Россией за ночьПолитика, 07:31
Как устроен конный спорт и за что его пытаются убрать с ОлимпиадыСпорт, 07:30
Четыре ключевых тренда года на маркетплейсахРБК и МТС Банк, 07:30
В Крыму предложили закрепить на законодательном уровне понятие «ждун»Политика, 07:19