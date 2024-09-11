SpaceX анонсировала первый в истории выход в космос космических туристов
Двое из четырех космических туристов из экипажа многоразового корабля Crew Dragon, выйдут в открытый космос 12 сентября, сообщила компания SpaceX в соцсети X (бывший Twitter).
Туристы были отправлены в космос в рамках миссии Polaris Dawn, которая впервые в истории предусматривает выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.
Американская компания отправила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с экипажем из четырех туристов 10 сентября. По плану полет будет длиться пять дней.
Среди космических туристов — организатор миссии, американский миллиардер и пилот-любитель Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт Потит, глава программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис и бывший медико-биологический руководитель полетов NASA, а также главный инженер по космическим операциям компании Анна Менон.
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