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Технологии и медиа ,  
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SpaceX анонсировала первый в истории выход в космос космических туристов

SpaceX: два космических туриста из экипажа Crew Dragon выйдут в открытый космос

Двое из четырех космических туристов из экипажа многоразового корабля Crew Dragon, выйдут в открытый космос 12 сентября, сообщила компания SpaceX в соцсети X (бывший Twitter).

Туристы были отправлены в космос в рамках миссии Polaris Dawn, которая впервые в истории предусматривает выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

SpaceX запустила на орбиту корабль с экипажем из четырех туристов
Технологии и медиа

Американская компания отправила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с экипажем из четырех туристов 10 сентября. По плану полет будет длиться пять дней.

Среди космических туристов — организатор миссии, американский миллиардер и пилот-любитель Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт Потит, глава программы подготовки астронавтов SpaceX Сара Гиллис и бывший медико-биологический руководитель полетов NASA, а также главный инженер по космическим операциям компании Анна Менон.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
открытый космос космический туризм SpaceX Crew Dragon
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