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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Глава Mash и Shot назвал альтернативу на случай закрытия Telegram

В случае блокировки Telegram единственной альтернативой ему может быть VK, считает Максим Иксанов — глава News Media Holding, владеющего телеграм-каналами Mash и Shot
Максим Иксанов
Максим Иксанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

«Переезд» в VK — единственная стратегия объединяющего телеграм-каналы Mash, Shot и портал Life холдинга News Media Holding на случай блокировки или закрытия Telegram. Об этом РБК заявил глава компании Максим Иксанов.

Telegram, по словам Иксанова, остается основным источником финансовых поступлений News Media Holding. Но уже сейчас компания активно развивается на платформе VK: «У Mash там 2 млн подписчиков, у Life — больше 2 млн. Это такой своеобразный бэкап».

Глава Mash и Shot назвал альтернативу на случай закрытия Telegram
Технологии и медиа
Максим Иксанов

Всерьез о перспективах развития холдинга без Telegram впервые Иксанов, по его словам, задумался после новостей об аресте основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. Глава News Media Holding признал, что «точно очень не хотелось бы, чтобы Telegram перестал существовать, потому что слишком много на него завязано». «Но выключить свет нам точно не получится, — говорит он. — Альтернативы существуют».

Впрочем, видеохостинг Rutube, который развивает холдинг «Газпром-Медиа», в качестве площадки для продвижения контента News Media Holding не рассматривает, так как, по словам Иксанова, «нам одно только видео загружать туда нужно четыре-пять часов».

Le Figaro рассказала, как задержание Дурова изменило политику Telegram
Политика
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Дуров был задержан вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Основателя Telegram подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству, из-за того что не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации Telegram, сообщил телеканал TF1. Адвокат предпринимателя называл эти обвинения абсурдными.

Спустя несколько дней Дурова отпустили из-под стражи под залог €5 млн. Он должен дважды в неделю отмечаться в полиции и не может покидать Францию. Позже предприниматель заявил о готовности Telegram раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы.

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