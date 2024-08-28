В России до конца года разработают ГОСТ для квестов

Для квестов до конца года разработают единый ГОСТ. Он запретит организацию таких развлечений в заброшенных зданиях и на складах, а также с использованием открытого огня и острых предметов. Росстандарт готов поддержать проект

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Для организаторов квестов в России появится официальный государственный стандарт, который будет распространен на всю сферу интерактивных развлечений. О старте его разработки РБК сообщили управляющий партнер крупнейшей сети интерактивных развлечений «Клаустрофобия» Владимир Жиганов, выступавший соавтором отдельного ГОСТа для детских интерактивных развлечений, а также PR-директор агрегатора «Мир квестов» Анастасия Недумова. Финальная версия, по словам Жиганова, будет представлена до конца текущего года.

В разрабатываемый ГОСТ, по словам Жиганова, будут включены положения о запрете на организацию квестов в помещениях, которые не предназначены для оказания услуг: в бывших производственных цехах, на складах, в заброшенных зданиях и на закрытых охраняемых объектах. Кроме того, будет прописан запрет на использование открытого огня и легковоспламеняющихся жидкостей, острых, колющих и режущих предметов. «Даже в хоррор-сценариях давно уже возможно использование бутафорных бензопил, ножей из силикона и т.д., при этом они будут менее опасными, чем зубочистка», — говорит Жиганов.

На путях эвакуации посетителей будет предложено запретить использование механических замков. Отдельно будет прописан запрет на запирание и приковывание гостей без возможности самостоятельно освободиться. Кроме того, также предлагается указать наличие внутри помещения для квеста кнопки, при нажатии на которую вся локация разблокируется и включится технический свет. Использовать ее сможет не только оператор игры, но и при необходимости — гость.

Разработка ГОСТа для квестов, ориентированных на взрослую аудиторию, поможет привести отрасль к единой системе правил и ограничений, не вводя при этом полного запрета на такие развлечения, отмечает Жиганов. «После трагедии в Махачкале, где на квесте погибли две девушки, многие законодатели стали выступать с громкими предложениями запретить квесты вообще, — объясняет глава «Клаустрофобии». — Чаще всего звучат предложения запретить бить на квестах людей. Но для любого человека, знакомого с российскими законами, очевидно, что бить людей нельзя вообще». Ранее с предложением разработать ГОСТ выступали ряд депутатов Госдумы.

Что произошло на квесте в Махачкале Пожар в квест-комнате в Махачкале произошел в июле 2024 года. Квест, целью которого было освободиться из клетки или наручников, проходил в подвале здания на улице Расула Гамзатова. Организатором выступала компания «Дом ужасов». Как сообщал телеграм-канал SHOT, пожар начался, когда аниматор поджег перчатку и отбросил ее в сторону, где лежали бензопилы с керосином. Две посетительницы умерли от полученных ожогов. В результате было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК). Виновным может грозить до десяти лет лишения свободы. В марте несчастный случай произошел во время квеста по мотивам американского сериала «Уэнсдэй» в московском ТЦ «Ривьера». Участники перформанса переходили между игровыми комнатами через крышку люка, которая неожиданно открылась. В результате участвовавшая в квесте девочка упала более чем с двухметровой высоты и получила перелом позвоночника. В 2022 году во время прохождения хоррор-квеста Hunting в Москве четверо подростков и двое ведущих получили термические ожоги.

Травмы и происшествия при проведении квестов происходят в трех случаях, объясняет Жиганов: при ошибке персонала или небезопасной локации, при заведомо опасных действиях самого клиента, о недопустимости которых говорилось заранее (например, бег в темном помещении), или же при несчастном случае. «ГОСТ даст систему координат, что можно, а что нельзя, и выступит системой медиации между организатором, потребителем и государством», — отмечает он.

В ответственном за формирование ГОСТов Росстандарте также отметили, что квесты «зачастую сопряжены с использованием опасных механизмов и могут приводить к существенному вреду здоровью участников». «В связи с этим встает вопрос о необходимости разработки общих требований к их реализации и персоналу, — добавили в пресс-службе агентства. — Росстандарт получал предложения по ужесточению требований к проведению квестов не только для детей, но и для взрослых. При поступлении в установленном порядке соответствующего предложения по разработке национального стандарта агентство готово организовать работу по включению соответствующей темы в Программу национальной стандартизации на 2025 год».

Как сейчас регулируются квесты

Сейчас ГОСТ в индустрии интерактивных развлечений прописан только для детских квестов, напоминают в Росстандарте. Действует он с 1 марта 2024 года и называется «Услуги в области развлечений и отдыха детей. Квест-комнаты детские. Общие требования». При этом его действие не распространяется на анимационные программы, викторины, лекции, а также квест-комнаты для взрослых, посетителями которых выступают совершеннолетние.

В ГОСТе по детским квестам, в частности, прописан запрет на использование при проведении интерактивных игр высокотоксичных материалов, взрывчатых веществ, огнестрельного и пневматического оружия. Стандарт также устанавливает запрет на любые грубые контакты актеров с участниками. Кроме того, в документе прописаны требования к движущимся механизмам, техническим элементам, электробезопасности и пожарной безопасности, крепежным изделиям и специальные требования — к квестам, проходящим на высоте или в темноте.

Впрочем, согласно положениям федерального закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации», применение этого ГОСТа, как и любого другого, является добровольным, если только организатор квеста не заявляет публично о том, что его услуга этому стандарту соответствует.

Проведение квестов является оказанием услуг потребителям и подчиняется ряду общих нормативных актов, объясняет адвокат Pen & Paper Мария Князева. Среди них, например, закон о защите прав потребителей. Требования к безопасности проведения квестов установлены также в техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений, техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности и законе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, санитарных нормах.

При этом ряд требований по обеспечению безопасности именно на квестах, по мнению Князевой, все же следует установить отдельно. В частности, говорит юрист, в ГОСТе необходимо отразить требования о том, что организаторы обязаны обеспечить пожарную безопасность, безопасность используемого оборудования, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в местах проведения квестов. «Следует также нормативно закрепить требования к персоналу, — считает Князева. — Помимо обязательности прохождения инструктажа по технике безопасности, разумно установление требования о предоставлении сотрудниками справки о том, что они не состоят на учете у психиатра, нарколога. Правовое регулирование квестов для взрослых должно обеспечивать соблюдение разумного минимума безопасности, но не должно ставить организаторов в такие рамки, которые делают оказываемую ими услугу коммерчески непривлекательной».

Что говорят представители отрасли

Агрегатор «Мир квестов», как сообщила его представитель Анастасия Недумова, полностью поддерживает введение единого стандарта качества, так как это позволит минимизировать количество несчастных случаев, повысить уровень качества и конкуренцию среди уже существующих площадок и задать определенный порог входа в индустрию для новых локаций. При этом, по ее словам, принципиальной разницы в рекомендациях по безопасности и качеству квестов для взрослых и детей быть не должно.

Но не все опрошенные РБК участники рынка перспективу появления отраслевого ГОСТа воспринимают положительно. Так, по словам коммерческого директора сети «Капитан Квест» Олега Остроухова, недостаток обсуждаемых норм заключается в том, что они «лишь теоретически пытаются решить проблему», а к практике отношения не имеют.

В первую очередь, как настаивает Остроухов, необходимо разделить понятия перформансов, то есть квестов с актерами, и всех остальных, так как проблемы в основном возникают именно с первой категорией. «Где-то актер пренебрегал техникой безопасности, где-то не хватает профессиональных компетенций, где-то — простого жизненного опыта. Эскейпы (квесты, задача которых — выйти из запертой комнаты. — РБК) и другие квесты практически не попадают в сводки происшествий. Ограничения для них очень усложнят ведение этого бизнеса», — отметил Остроухов.