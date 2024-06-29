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Политика ,  
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Даванков призвал Роскачество ускорить разработку ГОСТа для шаурмы

Даванков призвал Роскачество ускорить разработку ГОСТа для шаурмы из-за жары
Фото: M-Production / Shutterstock
Фото: M-Production / Shutterstock

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (фракция «Новые люди») призвал ускорить разработку государственного стандарта (ГОСТ) для приготовления шаурмы из-за риска отравлений в связи с жарой. Об этом РБК сообщили в партии.

Даванков направил письмо главе Роскачества Максиму Протасову, в котором попросил его поручить профильным департаментам организации ускорить разработку ГОСТа для приготовления шаурмы.

Вице-спикер Думы пояснил, что, по оценкам Гидрометцентра, с конца июня до конца августа в ряде российских регионов «ожидается аномальная жара». «Учитывая, что высокая температура способствует быстрому развитию патогенных микроорганизмов в компонентах шаурмы, то возрастает риск увеличения случаев массовых отравлений», — отметил он.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Накануне, 28 июня, «Известия» со ссылкой на Роскачество сообщили, что организация совместно с Федерацией рестораторов и отельеров разрабатывает ГОСТ для шаурмы. Ранее в России не было единых технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы для шаурмы, а также к готовой продукции.

В Роскачестве отметили, что новый стандарт должен установить четкие требования ко всей цепочке производства шаурмы, так как она относится к продукции повышенного эпидемиологического риска. В апреле организация показала результаты исследования шаурмы 29 брендов. Лишь продукция одного из них была безопасной, в остальных зафиксировали нарушения. В том числе были выявлены опасные бактерии: в 15 образцах обнаружили кишечную палочку, в двух — листерии, в одном — золотистый стафилококк.

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Владислав Даванков Новые люди Госдума Роскачество шаурма ГОСТ Максим Протасов
Владислав Даванков фото

Владислав Даванков

политик, вице-спикер Госдумы
25 февраля 1984 года
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