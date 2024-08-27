Сеть квестов «Клаустрофобия» начала искать покупателей на бизнес
Сеть квестов «Клаустрофобия» начала искать новых партнеров для своего бизнеса. Об этом РБК рассказал управляющий партнер сети Владимир Жиганов. Потенциальные переговоры, которые уже ведутся с несколькими крупнейшими холдингами (какими именно, Жиганов не раскрывает), предполагают как вхождение в капитал новых учредителей, так и поглощение всей компании более крупным игроком.
«Один из векторов нашего дальнейшего развития — полная продажа бизнеса, — отметил Жиганов. — На рынке не так много игроков, которые развивают развлечения. Скорее всего, это будет одна из компаний, с которой мы уже имеем проекты в коллаборации».
Интерес к привлечению сторонних партнеров Жиганов объясняет необходимостью наращивания трафика посетителей, а также планами по созданию новых совместных продуктов.
Чем известна сеть «Клаустрофобия»
Компания «Клаустрофобия» появилась в 2013 году. Ее основали Богдан Кравцов, Тимур Кадыров и Сергей Кузнецов. В 2019 году они выставили бизнес на продажу с оценкой 80 млн руб. В результате компанию купил президент ГК «Основа», экс-владелец одного из крупнейших в России застройщиков «Мортон» Александр Ручьев. У сети несколько юрлиц с формой собственности «общество с ограниченной ответственностью (ООО)». По данным ЕГРЮЛ, Ручьев по-прежнему указан основным владельцем или совладельцем большинства из них. Финансовые результаты компании «Клаустрофобия» не раскрывает.
Кому интересен бизнес квестов
По словам двух источников РБК на медиарынке и еще одного — в МТС, «Клаустрофобия» еще в 2023 году вела переговоры о продаже бизнеса с «МТС Энтертейнмент» (сейчас называется «МТС Live»), управляющим билетными сервисами «МТС Live» и Ticketland. Как утверждает один из них, обсуждения прекратились после масштабных кадровых перестановок в самом операторе, произошедших после выделения отдельного холдинга «МТС Медиа».
Второй источник, знакомый с деталями переговоров, отмечает, что стороны «не сошлись по цене и по сути сделки». «Клаустрофобия» искала инвестора на весь бизнес, а МТС был готов приобрести только долю, — объясняет собеседник. — Для оператора квесты — это непрофильный актив. Развлекательное подразделение в 2023 году пыталось согласовать с головной компанией стратегию по развитию парков развлечений, в рамках которой можно было купить «Клаустрофобию». Но МТС эту стратегию не согласовала, а предложение по частичному вхождению в капитал тогда не устроило «Клаустрофобию».
Сам бизнес «Клаустрофобии», продолжает источник, тогда был оценен в 400–500 млн руб. Весь российский рынок квестов, по его словам, оценивается примерно в 3 млрд руб. с перспективой роста 8–10% ежегодно. «Это заметные деньги, порядка 10% от оборота театров, например, — объясняет источник. — А «Клаустрофобия» — крупнейший игрок на рынке с долей минимум треть». По оценке самого Жиганова, сеть удерживает 40% рынка квестов в денежном выражении.
Источник в «МТС Медиа» уточняет, что компания ранее рассматривала квесты как самостоятельный бизнес. «Это была бы хорошая возможность развивать новую среду для монетизации нашего контента, продвижения имеющихся мюзиклов, спектаклей и повышения утилизации управляемых компанией концертных и театральных площадей», — поясняет собеседник. На каком этапе переговоры сейчас, он не уточняет. В «МТС Live» от официальных комментариев отказались.
По словам одного из источников, сейчас «Клаустрофобия» видит потенциал в сделке с «Яндексом». У компаний уже есть ряд совместных проектов, например квест по франшизе «Майор Гром» — серии супергеройских фильмов, снятых принадлежащей «Яндексу» «Плюс Студией» по комиксам российского издательства Bubble Comics. Впрочем, в «Яндексе» РБК заявили, что не ведут переговоры о покупке этой компании.
Как сейчас развивается «Клаустрофобия»
По состоянию на 2024 год сеть управляет 37 точками и насчитывает 169 активных квестов. Компания также зарабатывает на продаже мерча и книг, а также организации корпоративных мероприятий. Квесты «Клаустрофобии» есть и за рубежом — в Испании, но с конца 2023 года из-за санкционных ограничений испанский офис развивается как отдельная компания. Кроме того, «Клаустрофобия» продает сценарии квестов в Китай.
Сейчас стратегия «Клаустрофобии» направлена на экспансию в российские регионы, отмечает Жиганов. Компания присутствовала там до 2017 года, но потом переориентировала бизнес на Москву и зарубежный рынок. Сейчас у сети есть две точки в Петербурге, одна — в Краснодаре, в 2024 году была открыта локация в Саратове. «В горизонте двух лет мы планируем выйти во все города России с населением больше 1 млн человек, — утверждает Владимир Жиганов. — Мы будем делать это через продажу своей франшизы локальным организаторам квестов либо через покупку их бизнеса и подведение под свой бренд. Запланированные инвестиции — порядка 100 млн руб., практически все они будут направлены на маркетинг».
Как оценивают актив эксперты
Бизнес «Клаустрофобии» достаточно привлекателен для инвесторов, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Компания работает по франчайзинговой модели, что позволяет иметь относительно низкие издержки, значительный эффект масштаба и ведущую долю на рынке. «По итогам 2024 года оборот всей группы, по моим прогнозам, составит около 1–1,1 млрд руб., — отмечает Бурмистров. — Это более 30% всего рынка квестов».
Бизнес «Клаустрофобии», по самым консервативным оценкам, может стоить не менее 400 млн руб., считает Бурмистров. Эксперт ожидает, что отрасль будет консолидироваться: «На рынке усиливается регулирование, будет появляться меньше самодеятельных квестов, особенно после пожара на хоррор-квесте в Махачкале в июле 2024 года, где погибли две посетительницы».
Но полностью продать бизнес «Клаустрофобии» будет непросто, полагает Бурмистров. «Вероятнее привлечение какого-то инвестора, который был бы заинтересован в получении дохода от бизнеса», — резюмирует он.
Квесты, про сути, представляют собой разновидность зрелищных исполнительских мероприятий, рассуждает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Но так как законодательство даже таким мероприятиям не дает определения, то правовая неопределенность в случаях с квестами чуть ли не 100%: никто не понимает, как их классифицировать и кто за них отвечает», — отмечает эксперт.
Законодательство в сфере культуры следует привести в порядок, но пока это продвигается с трудом, продолжает Сафронов. По его словам, интерес к интерактивным развлечениям, в том числе квестам, бурно растет и в условиях правовой неопределенности их организаторы пользуются полной свободой. «Обратная сторона такой свободы — хаос и безответственность — оборачивается инцидентами, в том числе смертельными. Это для бизнеса, конечно, крайне неприятно и снижает инвестиционную привлекательность. До тех пор, пока эту деятельность не упорядочат, это перспективное и нужное направление будет лихорадить», — указывает эксперт.
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