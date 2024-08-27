Сеть квестов «Клаустрофобия» начала искать покупателей на бизнес

Крупнейшая сеть квестов «Клаустрофобия» ведет переговоры о продаже бизнеса. Аналитики оценивают компанию минимум в 400 млн руб., но считают, что продать ее полностью будет сложно

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть квестов «Клаустрофобия» начала искать новых партнеров для своего бизнеса. Об этом РБК рассказал управляющий партнер сети Владимир Жиганов. Потенциальные переговоры, которые уже ведутся с несколькими крупнейшими холдингами (какими именно, Жиганов не раскрывает), предполагают как вхождение в капитал новых учредителей, так и поглощение всей компании более крупным игроком.

«Один из векторов нашего дальнейшего развития — полная продажа бизнеса, — отметил Жиганов. — На рынке не так много игроков, которые развивают развлечения. Скорее всего, это будет одна из компаний, с которой мы уже имеем проекты в коллаборации».

Интерес к привлечению сторонних партнеров Жиганов объясняет необходимостью наращивания трафика посетителей, а также планами по созданию новых совместных продуктов.

Чем известна сеть «Клаустрофобия» Компания «Клаустрофобия» появилась в 2013 году. Ее основали Богдан Кравцов, Тимур Кадыров и Сергей Кузнецов. В 2019 году они выставили бизнес на продажу с оценкой 80 млн руб. В результате компанию купил президент ГК «Основа», экс-владелец одного из крупнейших в России застройщиков «Мортон» Александр Ручьев. У сети несколько юрлиц с формой собственности «общество с ограниченной ответственностью (ООО)». По данным ЕГРЮЛ, Ручьев по-прежнему указан основным владельцем или совладельцем большинства из них. Финансовые результаты компании «Клаустрофобия» не раскрывает.

Кому интересен бизнес квестов

По словам двух источников РБК на медиарынке и еще одного — в МТС, «Клаустрофобия» еще в 2023 году вела переговоры о продаже бизнеса с «МТС Энтертейнмент» (сейчас называется «МТС Live»), управляющим билетными сервисами «МТС Live» и Ticketland. Как утверждает один из них, обсуждения прекратились после масштабных кадровых перестановок в самом операторе, произошедших после выделения отдельного холдинга «МТС Медиа».

Второй источник, знакомый с деталями переговоров, отмечает, что стороны «не сошлись по цене и по сути сделки». «Клаустрофобия» искала инвестора на весь бизнес, а МТС был готов приобрести только долю, — объясняет собеседник. — Для оператора квесты — это непрофильный актив. Развлекательное подразделение в 2023 году пыталось согласовать с головной компанией стратегию по развитию парков развлечений, в рамках которой можно было купить «Клаустрофобию». Но МТС эту стратегию не согласовала, а предложение по частичному вхождению в капитал тогда не устроило «Клаустрофобию».

Сам бизнес «Клаустрофобии», продолжает источник, тогда был оценен в 400–500 млн руб. Весь российский рынок квестов, по его словам, оценивается примерно в 3 млрд руб. с перспективой роста 8–10% ежегодно. «Это заметные деньги, порядка 10% от оборота театров, например, — объясняет источник. — А «Клаустрофобия» — крупнейший игрок на рынке с долей минимум треть». По оценке самого Жиганова, сеть удерживает 40% рынка квестов в денежном выражении.

Источник в «МТС Медиа» уточняет, что компания ранее рассматривала квесты как самостоятельный бизнес. «Это была бы хорошая возможность развивать новую среду для монетизации нашего контента, продвижения имеющихся мюзиклов, спектаклей и повышения утилизации управляемых компанией концертных и театральных площадей», — поясняет собеседник. На каком этапе переговоры сейчас, он не уточняет. В «МТС Live» от официальных комментариев отказались.

По словам одного из источников, сейчас «Клаустрофобия» видит потенциал в сделке с «Яндексом». У компаний уже есть ряд совместных проектов, например квест по франшизе «Майор Гром» — серии супергеройских фильмов, снятых принадлежащей «Яндексу» «Плюс Студией» по комиксам российского издательства Bubble Comics. Впрочем, в «Яндексе» РБК заявили, что не ведут переговоры о покупке этой компании.

Как сейчас развивается «Клаустрофобия»

По состоянию на 2024 год сеть управляет 37 точками и насчитывает 169 активных квестов. Компания также зарабатывает на продаже мерча и книг, а также организации корпоративных мероприятий. Квесты «Клаустрофобии» есть и за рубежом — в Испании, но с конца 2023 года из-за санкционных ограничений испанский офис развивается как отдельная компания. Кроме того, «Клаустрофобия» продает сценарии квестов в Китай.

Сейчас стратегия «Клаустрофобии» направлена на экспансию в российские регионы, отмечает Жиганов. Компания присутствовала там до 2017 года, но потом переориентировала бизнес на Москву и зарубежный рынок. Сейчас у сети есть две точки в Петербурге, одна — в Краснодаре, в 2024 году была открыта локация в Саратове. «В горизонте двух лет мы планируем выйти во все города России с населением больше 1 млн человек, — утверждает Владимир Жиганов. — Мы будем делать это через продажу своей франшизы локальным организаторам квестов либо через покупку их бизнеса и подведение под свой бренд. Запланированные инвестиции — порядка 100 млн руб., практически все они будут направлены на маркетинг».

Как оценивают актив эксперты

Бизнес «Клаустрофобии» достаточно привлекателен для инвесторов, считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Компания работает по франчайзинговой модели, что позволяет иметь относительно низкие издержки, значительный эффект масштаба и ведущую долю на рынке. «По итогам 2024 года оборот всей группы, по моим прогнозам, составит около 1–1,1 млрд руб., — отмечает Бурмистров. — Это более 30% всего рынка квестов».

Бизнес «Клаустрофобии», по самым консервативным оценкам, может стоить не менее 400 млн руб., считает Бурмистров. Эксперт ожидает, что отрасль будет консолидироваться: «На рынке усиливается регулирование, будет появляться меньше самодеятельных квестов, особенно после пожара на хоррор-квесте в Махачкале в июле 2024 года, где погибли две посетительницы».

Но полностью продать бизнес «Клаустрофобии» будет непросто, полагает Бурмистров. «Вероятнее привлечение какого-то инвестора, который был бы заинтересован в получении дохода от бизнеса», — резюмирует он.

Квесты, про сути, представляют собой разновидность зрелищных исполнительских мероприятий, рассуждает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Но так как законодательство даже таким мероприятиям не дает определения, то правовая неопределенность в случаях с квестами чуть ли не 100%: никто не понимает, как их классифицировать и кто за них отвечает», — отмечает эксперт.

Законодательство в сфере культуры следует привести в порядок, но пока это продвигается с трудом, продолжает Сафронов. По его словам, интерес к интерактивным развлечениям, в том числе квестам, бурно растет и в условиях правовой неопределенности их организаторы пользуются полной свободой. «Обратная сторона такой свободы — хаос и безответственность — оборачивается инцидентами, в том числе смертельными. Это для бизнеса, конечно, крайне неприятно и снижает инвестиционную привлекательность. До тех пор, пока эту деятельность не упорядочат, это перспективное и нужное направление будет лихорадить», — указывает эксперт.