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Общество ,  
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В Дагестане арестовали владельца квест-парка, где погибли две девушки

Фото: СК России
Фото: СК России

Суд в Дагестане арестовал владельца квест-парка в Махачкале, в котором при пожаре погибли две девушки, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по республике в телеграм-канале.

Следователи задержали его 31 июля. По данным СК, подозреваемый — 33-летний местный житель, в ведомстве также назвали его «организатором интеллектуальной игры «Квест». «РИА Новости» со ссылкой на источник в следственных органах писало, что владельцем квест-парка является участник КВН Гусейн Ибрагимов.

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Суд заключил владельца заведения под стражу на срок почти два месяца — до 21 сентября.

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Фото:СК РФ

Пожар на квесте в заведении «Дом ужаса» произошел ночью 22 июля. Во время развлекательного мероприятия участников заковывали в наручники и цепи, а они должны были выбраться. Помимо двух погибших еще один мужчина получил ожоги.

Во время допроса 18-летний аниматор квест-парка рассказал, что пожар начался после того, как он поджег перчатку, пропитанную бензином, и бросил ее в сторону. Его задержали. Позднее был задержан и арестован второй аниматор заведения.

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Махачкала Дагестан квест Следственный комитет арест
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