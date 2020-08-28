На госпроект «Искусственный интеллект» потратят почти 37 млрд руб.

Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила федеральный проект «Искусственный интеллект». Не все ведомства поддержали этот документ из-за отсутствия финансирования некоторых задач из него

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила паспорт федерального проекта «Искусственный интеллект» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития, поступившем в РБК. Редакция ознакомилась с пакетом документов, представленных к заседанию комиссии (их подлинность подтвердил источник, близкий к разработчику, и федеральный чиновник).

Согласно пояснительной записке, всего на реализацию федерального проекта планируется выделить 36,3 млрд руб., из них 22,5 млрд потратят из средств нацпрограммы «Цифровая экономика», 6,91 млрд — из госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», а еще 6,9 млрд руб. привлекут из внебюджетных источников.

Но общая стоимость проекта может быть больше — в утвержденном правительством документе фигурируют мероприятия, расходы на которые, как и источники, не указаны. Именно из-за этого часть ведомств, которые указаны в документе как ответственные за внедрение искусственного интеллекта в своих отраслях, отказались согласовывать проект, в частности, Минздрав, Минсельхоз и Россельхознадзор. Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК информацию, что часть ведомств не согласовали проект, поскольку в нем не заложено бюджетное финансирование их мероприятий. По его словам, речь идет о поиске средств из других источников финансирования. РБК направил запросы в министерства.

В числе проектов, финансирование которых пока не утверждено: