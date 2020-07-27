Счетная палата объяснила плохое выполнение бюджета «Цифровой экономики»

Среди основных причин плохого исполнения бюджета Счетная палата указала многочисленные изменения документации программы, а также перераспределение бюджета между задачами, заложенными в федеральных проектах. Аудиторы подчеркнули, что спустя полгода после начала реализации «Цифровой экономики» приняли новую редакцию программы, а всего за год утвердили 33 запроса на изменение программы и 54 запроса на изменение федеральных проектов. Также Минкомсвязь задержала сроки принятия необходимых нормативно-правовых актов, из-за чего были сорваны сроки по заключению госконтрактов, отметили авторы отчета.

Член рабочей группы «Цифровое госуправление» АНО «Цифровая экономика» Владислав Онищенко заявил РБК, что позиция Счетной палаты «в целом оправданна». Он признал, что паспорт «Цифровой экономики» и ее показатели действительно утвердили поздно, программу пришлось переписывать для соответствия новым требованиям. «Принимая это во внимание, процент исполнения не только не маленький, но в действительности большой», — считает Онищенко. По его мнению, также на «Цифровую экономику» распространяется общая проблема исполнения нацпроектов в 2019 году — «неготовность государственного аппарата к проектной работе, избыточная бюрократизация процесса». Ситуация осложняется и быстрым развитием самих цифровых технологий. «Принятые еще буквально вчера решения уже завтра приходилось пересматривать в связи с тем, что они устарели», — заключил эксперт.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что фактически нацпрограмма переписывалась уже три раза. «Изначально в нее были заложены совершенно нереалистичные цели и набор лоббистских посылов без какой-либо связанной программы. При первой переработке качество нацпрограммы улучшилось, но в ней все равно было много откровенно неисполнимых частей при заявленном уровне финансирования. В третьей итерации качество программы стало выше, но она перестала быть хоть сколько-нибудь амбициозной», — констатирует Казарян. По его версии, низкое кассовое исполнение нацпрограммы вызвано тем, что сотрудники Минкомсвязи «боятся быть обвиненными в растрате бюджетных средств, что логично, учитывая качество программы в ее предыдущих итерациях». При этом часть мероприятий нацпрограммы действительно активно реализуется, но с гораздо большими сроками, чем планировалось, добавил он.

Например, из десяти результатов проекта «Информационная инфраструктура» на второй квартал не достигнутыми были признаны девять, следует из копии протокола заседания профильной рабочей группы (есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердили два участника рынка). Не удалось утвердить концепцию развития мобильной связи пятого поколения (5G), не обеспечено покрытие связью запланированных дорог федерального значения, не были переведены в государственную единую облачную платформу информационные системы и информационные ресурсы госорганов, не определены источники финансирования проекта Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) и др. По словам источника РБК на телекоммуникационном рынке, проекты не реализуются из-за отсутствия взаимоприемлемого диалога между бизнесом и ведомствами. Например, концепция развития 5G должна была быть утверждена постановлением правительства, но вместо этого утверждена приказом Минкомсвязи и в варианте, который не согласовали операторы.

РБК направил запрос в Минкомсвязь.

Представители АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной программы), «Ростелекома» (вице-президент компании Борис Глазков возглавляет центр компетенций «Информационная инфраструктура») и Ассоциации больших данных (ее президент Анна Серебряникова руководит рабочей группой «Информационной инфраструктуры») отказались от комментариев.

Какие еще претензии у Счетной палаты к Минкомсвязи

Среди других претензий, на которые указала Счетная палата:

многочисленные нарушения законодательства о контрактной системе — несвоевременное подписание актов приема-передачи, принятие и оплата результатов исполнения контрактов до их фактического оказания, нарушение сроков оплаты по госконтрактам, а также неразмещение в Единой информационной системе госзакупок данных об исполнении госконтрактов и начислении неустоек;

недостаточное взаимодействие с Росимуществом при исполнении полномочий собственника имущества ФГУП «Почта России» (сейчас АО «Почта России»), из-за чего федеральный бюджет недополучил 1,33 млрд руб. чистой прибыли «Почты России» за прошлый год.