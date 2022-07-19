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Суд подтвердил законность продажи смартфонов с Samsung Рау в России

Оспорить решение суда пыталась швейцарская компания Sqwin SA. Она считает, что сервис Samsung Pay нарушает ее права на патент
Фото: Igor Russak / dpa / Global Look Press
Фото: Igor Russak / dpa / Global Look Press

Суд по интеллектуальным правам отказал швейцарской компании Sqwin SA в пересмотре решения арбитражного апелляционного суда, отменившего запрет на продажу смартфонов с Samsung Pay в России, сообщили РБК в пресс-службе Samsung.

Sqwin SA до конца марта принадлежал российский патент «Система электронных платежей». В нем описывается «способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца, которые связаны с помощью беспроводного подключения любых известных стандартов и протоколов».

В феврале 2020 года компания потребовала в суде запретить работу платежной системы Samsung Pay в России, заявив, что сервис нарушает ее права на изобретение.

Роспатент аннулировал мешавший продаже смартфонов Samsung патент
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Фото:Kim White / Getty Images

В июле прошлого года суд удовлетворил иск Sqwin, а в октябре дополнительным решением в качестве обеспечительной меры запретил Samsung и ее российской «дочке» ввозить и продавать в России 61 модель смартфонов, в том числе складные Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, а также флагманские Samsung Galaxy S21, которые поддерживают платежную систему.

В ноябре Samsung подала в Роспатент заявление об аннулировании патента Sqwin на указанное изобретение из-за нарушений при регистрации. В ведомство также обратились «Яндекс» и Национальная система платежных карт.

А в середине марта этого года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о запрете продажи смартфонов с Samsung Pay в России, полностью отклонив требования Sqwin. В конце того же месяца Роспатент аннулировал патент швейцарской компании.

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По итогам 2021 года Samsung занимал первое место на российском рынке смартфонов с долей 32,1%, оценивала МТС. Однако в начале марта производитель приостановил поставки своей продукции в Россию из-за «текущих геополитический событий».

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