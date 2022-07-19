Суд подтвердил законность продажи смартфонов с Samsung Рау в России

Оспорить решение суда пыталась швейцарская компания Sqwin SA. Она считает, что сервис Samsung Pay нарушает ее права на патент

Фото: Igor Russak / dpa / Global Look Press

Суд по интеллектуальным правам отказал швейцарской компании Sqwin SA в пересмотре решения арбитражного апелляционного суда, отменившего запрет на продажу смартфонов с Samsung Pay в России, сообщили РБК в пресс-службе Samsung.

Sqwin SA до конца марта принадлежал российский патент «Система электронных платежей». В нем описывается «способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца, которые связаны с помощью беспроводного подключения любых известных стандартов и протоколов».

В феврале 2020 года компания потребовала в суде запретить работу платежной системы Samsung Pay в России, заявив, что сервис нарушает ее права на изобретение.

В июле прошлого года суд удовлетворил иск Sqwin, а в октябре дополнительным решением в качестве обеспечительной меры запретил Samsung и ее российской «дочке» ввозить и продавать в России 61 модель смартфонов, в том числе складные Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, а также флагманские Samsung Galaxy S21, которые поддерживают платежную систему.

В ноябре Samsung подала в Роспатент заявление об аннулировании патента Sqwin на указанное изобретение из-за нарушений при регистрации. В ведомство также обратились «Яндекс» и Национальная система платежных карт.

А в середине марта этого года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о запрете продажи смартфонов с Samsung Pay в России, полностью отклонив требования Sqwin. В конце того же месяца Роспатент аннулировал патент швейцарской компании.

Читайте на РБК Pro Pro 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта 12 мифов об инвестициях от автора любимой рассылки Уоррена Баффетта Статьи Pro Жизнь не взаймы. Разбираем антикризисные стратегии личного бюджета Жизнь не взаймы. Разбираем антикризисные стратегии личного бюджета Инструкции Pro На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом Статьи Pro Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы Статьи Pro Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем Статьи Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Как получить диплом вуза США или Британии, не обучаясь в этих странах Как получить диплом вуза США или Британии, не обучаясь в этих странах Инструкции Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи

По итогам 2021 года Samsung занимал первое место на российском рынке смартфонов с долей 32,1%, оценивала МТС. Однако в начале марта производитель приостановил поставки своей продукции в Россию из-за «текущих геополитический событий».