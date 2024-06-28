Минэк протестирует доставку грузов дронами без внешнего контроля

Минэкономразвития предлагает провести в Нижегородской области эксперимент по доставке грузов с помощью дронов без внешнего пилота. Это может решить проблему высоких затрат на оплату труда при запуске беспилотников

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Минэкономразвития предлагает провести в Нижнем Новгороде эксперимент по доставке грузов беспилотниками. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством (есть у РБК). Представитель министерства уточнил, что это будет первый эксперимент, в рамках которого беспилотники будут летать сами — без управления внешнего пилота и пункта дистанционного управления.

Предполагается, что эксперимент начнется до конца 2024 года и продлится три года. Испытания беслилотников с максимальной массой более 30 кг пройдут на аэродроме «Кстово-Восточный». На начальном этапе они будут перевозить макеты грузов, позже — реальные, массой от 0,1 до 1500 кг: потребительские товары, медикаменты и др. товары экстренной необходимости.

Также беспилотники планируется использовать для мониторинга экологических объектов, жилищно-коммунального, лесного и земельного хозяйства. Инициатором запуска экспериментально-правового режима в Нижегородской области выступает АНО «Горький Тех», которая станет оператором опытного района, а также «Беспилотные авиационные системы», «Аэромакс», «Флай дрон» и др. Для разработки и обслуживания дронов в регионе будет создан научно-производственный центр.

Эксперименты по доставке различных грузов беспилотниками идут в 23 регионах России. Внедрение беспилотников на территории Нижегородской области позволит обслуживать труднодоступные местности и снизит уязвимость местных лесов от пожаров, рассчитывает директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. По его словам, сейчас эксперимент находится на стадии согласования с госорганами и бизнесом, после уточнения деталей он будет готов к запуску.

В предыдущих экспериментах с беспилотниками участвуют два экипажа на взлете и посадке одного дрона, пояснил РБК замгендиректора НИЦ «Аэроскрипт» Андрей Яблоков. Внешний пилот с помощью наземной станции управления вводит полетное задание, управляет, контролирует полет беспилотника. Но обслуживание одного дрона двумя экипажами предполагает высокие затраты на оплату труда, отметил Яблоков. Кроме того, в России есть нехватка специалистов в этой области.

Есть ли риски

По словам представителя Минэкономразвития, риски при использовании беспилотников есть всегда, как с пилотом, так и без него. Он отметил, что каждой программой эксперимента заложена оценка рисков причинения вреда жизни, здоровью и имуществу, ущерба обороне и безопасности государства. Также предусматриваются меры для их минимизации — они обязательны для участников экспериментального режима. В эксперименте в Нижнем Новгороде полеты будут проводиться на строго ограниченной территории, что должно снизить риски запуска беспилотников в автоматическом режиме, пояснил представитель Минэкономразвития. При возникновении внештатных ситуаций эксперимент может быть полностью или частично остановлен.

Новый эксперимент должен стать продолжением эксперимента «Аэрологистика», в рамках которого беспилотники с 2023 года возят грузы без управления оператором, в полностью автоматическом режиме, но оператор наблюдает за процессом, чтобы иметь возможность взять на себя управление в случае внештатных ситуаций, пояснил РБК директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great фонда НТИ Юрий Молодых.

Он пояснил, что пока в использовании беспилотников остаются вопросы, которые нужно тестировать дополнительно. Например, так называемая команда «ковер», когда силовые ведомства для обеспечения безопасности требуют немедленного приземления, в том числе на неподготовленную площадку. Другой технический момент — режим уклонения от столкновений (detect and avoid), когда дрон автоматически «видит» кооперативный беспилотник с ответчиком и перестраивает маршрут так, чтобы избежать столкновения, продолжает Молодых. «Нам только предстоит отработать это в испытаниях в августе-сентябре 2024 года. В случае, если будут показаны надежные решения, не дающие сбоев, их дальнейшая отработка будет уместна и в новом нижегородском эксперименте», — говорит эксперт.

Зачем нужен эксперимент

Год назад правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу 2035-го. Ее главная цель — появление «новой отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников». Объем рынка таких аппаратов к 2035 году может составить более 1 млн. Наибольший потенциал для их применения — в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании и обновлении геопространственных баз данных и доставке грузов в труднодоступные районы.

Проведение эксперимента в Нижегородской области позволит отработать беспилотные технологии с учетом специфики региона, наработанные решения можно будет масштабировать на другие регионы, считает представитель «Флай дрон» Николай Ивашов. По его мнению, скорость внедрения гражданских беспилотных технологий в экономику России могла бы быть выше. «Есть проблемы с нормативно-правовой базой, есть усугубленные санкциями чисто технологические сложности. Серьезное негативное влияние на ситуацию с беспилотниками в целом оказывает использование их Украиной для атак на инфраструктурные объекты России», — пояснил Ивашов.

Осенью 2022 года большинство регионов России ввели запрет на использование беспилотных аппаратов после подписания президентом Владимиром Путиным указа об установлении различных уровней реагирования, начиная от базовой готовности и заканчивая военным положением. Исключение сделано для госорганов и силовых структур. К концу декабря 2023 года запрет на использование беспилотных аппаратов был введен в 68 регионах.