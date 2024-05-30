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Технологии и медиа ,  
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Правительство расширило эксперимент по маркировке на смартфоны и ноутбуки

Кабмин продлил и расширил на смартфоны и ноутбуки эксперимент по маркировке
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции в России продлили и расширили на ноутбуки и смартфоны, следует из соответствующего постановления правительства.

Согласно документу, с 10 июня в эксперимент войдут ноутбуки, планшеты и телефоны, а с 1 июля — печатные платы. Сроки их проведения — до 30 апреля и 31 августа 2025 года соответственно.

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции стартовал 1 декабря 2023 года. В него уже включены розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника. Сроки его проведения продлили с 28 февраля до 31 августа 2025 года.

«Совет Евразийской экономической комиссии в прошлом году принял решение, что в каждой из стран ЕАЭС гарантировано признание кодов маркировки на ноутбуках и телефонах, поэтому расширение эксперимента на этот тип электроники — ожидаемый шаг», — заявил директор по индустриальной маркировке ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Дмитрий Горелик.

Он также заявил о готовности ЦРПТ к расширению эксперимента и выразил надежду на вовлечение участников оборота ноутбуков, планшетов, телефонов и печатных плат в пилотный проект. В нем уже принимают участие 70 компаний, тестовые работы проводятся на девяти площадках производителей, отметил Горелик.

«Добровольный эксперимент по маркировке не повлияет на стоимость ноутбуков, планшетов, телефонов и печатных плат. Присоединение к пилотному проекту — это возможность для бизнеса заранее протестировать работу с системой «Честный знак», а также апробировать процесс нанесения кодов на разные типы продукции», — добавил он.

По данным IQ Technology, доля поддельных смартфонов сейчас достигает 31% от всех предложений, ноутбуков — 30%, смарт-часов — 63%.

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Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

«Система маркировки позволяет создать открытую конкурентную среду для развития различных отраслей экономики. Формирование единых подходов к контролю оборота радиоэлектронной продукции может стать одним из стимулов развития российской радиоэлектронной промышленности за счет создания прозрачного рынка и большого аналитического потенциала», — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей компании холдинга «Росэлектроника», входит в «Ростех») Владимир Кабанов.

В России маркировка распространяется на 17 категорий товаров, которые составляют 15% несырьевого ВВП страны. Совокупные эффекты от эксперимента власти оценивают в 791 млрд руб.

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