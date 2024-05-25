Минэк проведет эксперимент по дистанционному наблюдению за беременными

Минэк запланировал эксперимент по дистанционному наблюдению за здоровьем беременных. Для мониторинга будут выдавать специальный прибор, который будет передавать врачу информацию о состоянии плода через приложение

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Минэкономразвития планирует провести эксперимент по дистанционному наблюдению за беременными с помощью кардиотокографа — прибора, который будет регистрировать электрические импульсы сердца плода и позволит наблюдать за его жизнедеятельностью, а также тонусом матки. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэком, опубликованного на портале нормативных актов.

Эксперимент будет проходить в 2024–2025 годах на территории Астраханской и Владимирской областей, а также республик Алтай, Саха (Якутия) и Башкортостан. В этом году в нем примут участие 2 тыс. женщин, в 2025-м — 4 тыс.

Если у участвующей в эксперименте при посещении гинеколога будет выявлена необходимость мониторинга состояния плода, ей будет выдан кардиотокограф. С его помощью можно будет измерять частоту сердечных сокращений плода, оценивать необходимость внепланового визита в случае кислородного голодания — данные с устройства будут поступать по Bluetooth в мобильное приложение на смартфоне, далее через информсистему «Персонального медицинского помощника» их сможет увидеть врач, проанализировать и скорректировать лечение при необходимости.

Эксперимент по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями с использованием системы «Персональные медицинские помощники» запустили в России весной 2023 года. Изначально он позволял врачам отслеживать состояние здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом, напомнил РБК директор департамента развития цифровой экономики Минэка Владимир Волошин. По состоянию на май количество участников этого эксперимента, по его словам, превысило 20 тыс. человек. «Это первый из 15 действующих экспериментов, по которому подведены итоги и установлено успешное применение технологии и специально разработанных правовых механизмов. Полученный опыт стал основой для расширения практики и ее распространения на новые нозологии, а также решения о включении в программу эксперимента дополнительно пяти регионов», — рассказал Волошин.

Цель проекта — снижение уровня материнской заболеваемости и смертности за счет своевременного выявления осложнений течения беременности. Также он должен стимулировать выпуск медизделий для дистанционного мониторинга состояния организма. Инициатором проведения эксперимента стала Объединенная приборостроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех»). Она будет закупать приборы. В ОПК не уточнили, какими будут затраты на проект, лишь сказали, что это будут российские кардиографы. Руководитель проектного офиса «Медицина» ОПК Антон Кокин рассчитывает, что эксперимент позволит контролировать состояние женщины во время беременности и ее будущего ребенка, «своевременно выявлять и предупреждать различные осложнения, оперативно реагировать врачу на подобные случаи, сохраняя спокойствие и уверенность будущих мам».

Нужен ли подобный эксперимент

Более 77% беременных женщин сегодня в России имеют патологии здоровья, говорил ранее член Общественной палаты, главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин. По его словам, это происходит, в частности, из-за того, что многие девушки в достаточно раннем возврате начинают половую жизнь. «И затем колоссальными усилиями система здравоохранения пытается исправить ситуацию с помощью различных технологий. Но из-за того, что в обществе изменилось отношение к самому главному, результат получается не самый значимый. То есть общество вкладывается в технологии, тогда как страдает идеология», — отмечал он.

Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и эксперт по вопросам репродуктивного здоровья Борис Лордкипанидзе говорит, что кардиотокография — ценный инструмент в акушерстве, позволяющий отслеживать состояние плода и матки как во время беременности, так и во время родов. «Сейчас эта процедура проводится в основном в учреждениях амбулаторно-поликлинического звена акушерско-гинекологического профиля и роддомах. [Выдача кардиотокографов на руки пациенткам по показаниям] позволит перейти на более индивидуальный подход к ведению беременности и родов и снижению сопряженных рисков — как это принято на Западе», — отметил Лордкипанидзе. По его мнению, доступность кардиотокографии в домашних условиях позволит более тщательно отслеживать состояние плода, особенно с 32-й недели беременности. «Своевременное обнаружение отклонений в работе сердца плода или матки позволит принять необходимые меры и снизить риски преждевременных родов и гипоксии плода», — считает он.

В то же время эксперт предупредил, что важно понимать, что длительность процедуры (около часа) и ее информативность зависят от многих факторов, включая психоэмоциональное состояние женщины. Борис Лордкипанидзе считает, что в рамках эксперимента нужно будет обеспечить «адекватную информационную поддержку пациенток, обучить их правильному использованию прибора и передаче данных врачу», а также учитывать проблемы в здравоохранении, такие как нехватка врачей и низкая оплата труда, и включать инициативу в широкую систему реформ. «В целом инициатива Минэкономразвития о выдаче кардиотокографов на руки пациенткам является положительным шагом в направлении улучшения качества медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным», — заключил он.