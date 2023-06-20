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Дума приняла закон о штрафах для госслужащих за иностранные мессенджеры

Госдума приняла закон о штрафах за использование иностранных мессенджеров госслужащими
Роскомнадзор относит к иностранным 9 мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp. Согласно принятому закону, чиновникам теперь запрещено использовать их для передачи платежных документов и персональных данных при оказании услуг
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума в третьем чтении приняла закон, подразумевающий введение штрафов до 700 тыс. руб. для госслужащих за использование иностранных мессенджеров, говорится в сообщении нижней палаты.

«Речь идет об их [мессенджеров] использовании для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, реализации товаров и услуг банками и госкомпаниями», — уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Этот же закон запрещает организациям финансового сектора подключать зарубежные мессенджеры к своим информационным системам. При этом для любых других переписок иностранные программные продукты применять не запрещается.

За нарушение закона штрафы для должностных лиц составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 700 тыс. руб.

Роскомнадзор относит к иностранным 9 мессенджеров: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и китайский WeChat.

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Законопроект был внесен в апреле группой депутатов во главе с зампредом думского комитета по информполитике Антоном Горелкиным. Сам Горелкин уточнял, что госслужащие смогут продолжать использовать зарубежные мессенджеры в личных и даже рабочих целях, но предоставлять государственные или муниципальные услуги, а также выполнять госзаказы и муниципальные задания через эти ресурсы запрещено. По словам Горелкина, законопроект нужен в том числе для того, чтобы «сместить акценты» в сторону отечественных альтернативных платформ.

В октябре стало известно, что Минпросвещения рекомендовало ограничить использование иностранных мессенджеров и сервисов для занятий в школах. Работникам школ ведомство посоветовало переходить на «VK Мессенджер».

1 марта в России вступили в силу поправки к статье 10 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», согласно которым банкам и государственным компаниям запрещено использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг. Речь идет о компаниях, выполняющих государственное задание или оказывающих госуслуги, госкомпаниях и компаниях с государственным участием выше 50%. Они не могут передавать платежные документы и информацию, содержащую персональные данные россиян, а также данные о переводах денежных средств.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
мессенджеры Госдума штрафы госслужащие
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