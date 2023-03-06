Чернышенко поручил министерствам к маю перейти на мессенджер от VK

Дмитрий Чернышенко (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Все федеральные ведомства к 1 мая этого года должны перейти на российские мессенджеры. Речь идет о разработанном VK автоматизированном рабочем месте для госслужащих (АРМ ГС). Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили РБК в его аппарате.

По словам замглавы правительства, на эту платформу перешли уже более 250 тыс. сотрудников госучреждений. Чернышенко призвал подключаться к системе и региональные власти. «Этого требует геополитическая обстановка», — пояснил он.

Разработанная VK платформа работает в браузере и объединяет почту, облачное хранилище, внутренний портал и календарь. Помимо работы с документами сервис позволяет использовать чат-боты для контроля задач и мессенджеры для быстрой коммуникации наряду с аудио- и видеозвонками.

Как писал«Коммерсантъ», тендер на создание автоматизированного рабочего места для чиновников Минцифры объявило еще в октябре 2021 года, а в ноябре контракт был подписан с одной из структур VK. Сумма договора составила 450,5 млн руб. В VK уточняли, что систему создадут на базе корпоративного мессенджера VK Teams. В Минцифры говорили, что ее использование для чиновников будет бесплатным.

В начале марта прошлого года, после блокировки Роскомнадзором соцсети Facebook (ее владелец Meta Platforms в России признан экстремистской организацией и запрещен), Минцифры предложило государственным ведомствам перенести аккаунты во «ВКонтакте» и Telegram. В министерстве сочли, что многие сайты размещаются сейчас «на непрофессиональных площадках».