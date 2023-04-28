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Основатель «Амедиатеки» Александр Акопов покинул компанию

Акопов покинул видеосервис «Амедиатека», владеющий правами на «Игру Престолов» в России
Возглавивший в ноябре 2022 года телеканал СТС Александр Акопов вышел из совета директоров онлайн-кинотеатра «Амедиатека» и перестал быть его совладельцем. В прошлом году стриминг стал единственным прибыльным видеосервисом
Александр Акопов
Александр Акопов (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Российский продюсер и основатель кинокомпании «Амедиа» Александр Акопов вышел из состава совета директоров онлайн-кинотеатра «Амедиатека». Как следует из отчетности основного юрлица видеосервиса (ООО «А сериал»), это произошло 22 ноября 2022 года. На следующий день, 23 ноября, Акопов вступил в должность гендиректора телеканала СТС и замгендиректора Национальной медиа группы (НМГ). Спустя несколько месяцев, в феврале 2023-го, он попал под санкции Евросоюза.

Новых лиц в составе совета директоров не появилось: в него, как и прежде, входят глава Access Industries — британский и американский бизнесмен Леонард Блаватник, а также топ-менеджеры Access Industries Сергей Карпухович, Анатолий Акименко и Александр Шенкман.

Как утверждает топ-менеджер одной из крупных компаний на медиарынке — кроме выхода из совета, Акопов перестал был совладельцем сервиса. Структура владения «Амедиатеки» выглядит так: 100% «А сериал», по данным ЕГРЮЛ, принадлежат ООО «АМ ТВ», основным владельцем которого выступает ООО «КС Капитал» гражданки России Ксении Сокольской. Еще в 2016 году, когда «А сериал», будучи учредителем нескольких каналов под общим брендом Amedia, приводил структуру собственников в соответствие с законом, ограничивающим долю иностранного участия в российских СМИ 20%, источники «Ведомостей» называли Сокольскую доверенным лицом Блаватника.

Акопову (через ООО «АА Медиа инвест») принадлежало 16,7% видеосервиса. Но в конце 2022-го новым владельцем этого ООО стал Владимир Кирсанов.

Сам Акопов на вопросы РБК не ответил. Представители НМГ, СТС и «Амедиатеки» отказались от комментариев. РБК направил запрос в Access Industries.

Сколько зарабатывает «Амедиатека»

Несмотря на то, что по итогам 2022 года все крупные российские онлайн-кинотеатры показали рост выручки, только «Амедиатека» оказалась прибыльным сервисом. Выручка всего ООО «А Сериал» выросла на 39,4% по сравнению с 2021 годом и составила 4,8 млрд руб., из которых почти 90% (4,3 млрд руб.) принес именно видеосервис. Доля каналов под брендом Amedia в общей выручке составляет около 10% (523,3 млн руб.). Чистая прибыль всего юрлица выросла на 37,1% — до 970,1 млн руб.

Для сравнения, выручка крупнейшего в России онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» выросла в 2022 году в 2,1 раза и составила 15,24 млрд руб., а чистый убыток за год немного сократился — до 3,86 млрд руб. против 4,45 млрд руб. годом ранее. «Иви» нарастил выручку на 7,7%, до 12,74 млрд руб., а его чистый убыток составил 693,7 млн руб. Выручка Okko выросла на 14% — до почти 6 млрд руб., чистый убыток составил 8,2 млрд руб.

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Чем известны «Амедиа» и «Амедиатека»

Александр Акопов основал «Амедиа» в 2002 году. Кинокомпания практически сразу заключила договор с Sony Pictures на совместное производство сериалов, став первым российским продакшеном, работающим в партнерстве с голливудской студией. Год спустя на телеканале СТС был показан произведенный тандемом сериал «Бедная Настя» с на тот момент рекордным бюджетом $11,8 млн. Права на «Бедную Настю» позже были проданы в несколько десятков стран мира.

С 2004 года «Амедиа» запустила первый российский ситком «Моя прекрасная няня», а с 2005-ого — сериал «Не родись красивой», который, по оценке TNS Gallup Media, ежедневно смотрели около 7 млн человек. Ряд более поздних проектов компании транслировались в том числе на «Первом канале».

В 2005 году 50% компании «Амедиа» у Акопова выкупил Леонард Блаватник. По данным на 2014 год, у принадлежащей ему Access Industries было уже 66% акций группы, а общие инвестиции структуры миллиардера в проект составили  $45 млн. Подавляющая часть этих средств пошла на выкуп и реконструкцию помещения под студию для производства кино и шоу, которая стала крупнейшей частной телестудией в стране общей площадью в 40 тыс. кв. м.

Чем известен Леонард Блаватник

Предприниматель и промышленник Леонард Блаватник родился в Одессе, а детство и юношеские годы провел сначала в Ярославле, а позже — в Москве. В 1978 году он эмигрировал в США. Помимо американского имеет также британское гражданство. Forbes оценивает состояние Блаватника в $32,5 млрд (по состоянию на 27 апреля 2023 года).

В 1986 году Блаватник основал компанию Access Industries, занимающуюся инвестициями в промышленность. По собственным данным, компания инвестирует в бизнес порядка 30 стран, а совокупный объем вложений составляет $35 млрд.

У Access Industries большой портфель медиа активов. Так, компании принадлежит одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Warner Music Group, одна из крупнейших в мире стриминговых платформ спортивного контента DAZN, музыкальный сервис Deezer. Существующее с мая 2016 года подразделение Access Entertainment инвестирует в производство кино (в основном проекты студии Warner Bros, среди которых «Чудо-женщина», «Оно», «Гравитация» и «Бердмэн»), а также владеет Театром Вест-Энда — третьим старейшим театром в Лондоне.

Кризис 2008-2009 годов серьезно отразился на деятельности «Амедиа», поскольку каналы стали заказывать меньше контента, а закупочные цены на сериалы снизились. В результате компания на протяжении нескольких лет массово сокращала персонал, а ее выручка к 2013 году сократилась до $60 млн против докризисных $80 млн.

В январе 2014 года «Амедиа» объявила о полноценном запуске онлайн-кинотеатра «Амедиатека», основу каталога которого составили западные сериалы HBO, Showtime, Starz, Fox, Sony Pictures и других студий. Тогда компания заявляла о намерении вывести сервис на окупаемость за четыре года и начать инвестировать в производство российского контента. В тестовой версии платформа функционировала с лета 2013-ого и за полгода наработала подписную базу в 110 тыс. пользователей.

Однако уже в октябре 2014 года Акопов и Анатолий Акименко из Access Industries сообщили о намерении собственников продать «Амедиа». Переговоры велись «с несколькими потенциальными покупателями», в том числе иностранными, а также СТС Media и «Газпром-медиа». Активы группы тогда оценивались минимум в $100 млн.

В 2015 году Акопов объявил, что выходит из состава акционеров «Амедиа» и больше не будет ею управлять. Принадлежавшие ему акции в одноименной кинокомпании и в студии «Медиа-сити», которая сдавала в аренду съемочные павильоны, он передал Блаватнику. Единственным активом «Амедиа», в котором Акопов оставался, была компания «А Сериал», управляющая видеосервисом «Амедиатека».

В 2017 году «Амедиа ТВ» (управляется «А Сериалом») заключила расширенный контракт с американским HBO (известен по сериалам «Игра престолов», «Эйфория» и «Секс в большом городе») и получила эксклюзивные права почти на весь контент телесети в России, а также право работать под двойным брендом — собственным и Home of HBO. Предыдущая сделка, заключенная еще на старте «Амедиатеки», предоставляла эксклюзив на первый показ сериалов HBO на платном телевидении и онлайн в один день с американской премьерой, однако после проекты могли выходить у других вещателей. По новому соглашению, уже от 2021 года, «Амедиатека» стала единственным на российском рынке онлайн-кинотеатром, в котором был представлен весь сериальный каталог WarnerMedia от HBO Max, а также контент из библиотеки WarnerMedia — владельца HBO. Несмотря на то, что в марте 2022 года WarnerMedia приостановила свою деятельность в России, контент HBO на «Амедиатеке» доступен. Кроме того, уже после ухода компании в библиотеку сервиса были добавлены новинки HBO, в том числе приквел «Игры престолов» — «Дом дракона».

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Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Тимофей Дзядко
Александр Акопов Леонард Блаватник онлайн-кинотеатры Игра престолов
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