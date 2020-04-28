В 2019 году выплаты 12 топ-менеджерам «Яндекса» (включая премию, зарплату и другие начисления) составили 673 млн руб. В этом году топ-менеджеры решили отказаться от премий и снизить себе зарплаты

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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.

В 2019 году выплаты 12 топ-менеджерам «Яндекса» (включая премию, зарплату и другие начисления) составили 673 млн руб., следует из материалов, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Абовский также отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 «Яндекс» фокусируется на сокращении расходов и пересматривает приоритетные направления инвестиций.

«Мы приняли решение сократить неприоритетные маркетинговые расходы и внимательно следим за любыми другими расходами», — сказал Абовский. Он, в частности, отметил, что компания снизила темпы найма сотрудников, в том числе «из-за сложностей интеграции и обучения новых людей, когда вся компания работает удаленно».