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Технологии и медиа ,  
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Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

В 2019 году выплаты 12 топ-менеджерам «Яндекса» (включая премию, зарплату и другие начисления) составили 673 млн руб. В этом году топ-менеджеры решили отказаться от премий и снизить себе зарплаты
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Фото: Максим Змеев / Reuters
Фото: Максим Змеев / Reuters

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.

В 2019 году выплаты 12 топ-менеджерам «Яндекса» (включая премию, зарплату и другие начисления) составили 673 млн руб., следует из материалов, поданных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Абовский также отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 «Яндекс» фокусируется на сокращении расходов и пересматривает приоритетные направления инвестиций.

«Мы приняли решение сократить неприоритетные маркетинговые расходы и внимательно следим за любыми другими расходами», — сказал Абовский. Он, в частности, отметил, что компания снизила темпы найма сотрудников, в том числе «из-за сложностей интеграции и обучения новых людей, когда вся компания работает удаленно».

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Технологии и медиа
Фото: Marton Monus / EPA / ТАСС

28 апреля стало известно, что «Яндекс» — из-за пандемии COVID-19 — отозвал свой прогноз выручки в 2020 году. В феврале компания сообщала, что ожидает роста выручки на 22–26% — до 214–221 млрд руб. Согласно отчету, в первом квартале 2020 года консолидированная выручка «Яндекса» выросла в годовом исчислении на 26%, а чистая прибыль — на 76%.

«Второй квартал, очевидно, будет более сложным», — прокомментировал данные отчета Абовский.

Ранее аналитик швейцарского банка UBS предупредил, что спровоцированный пандемией экономический кризис негативно отразится на финансовых результатах «Яндекса», так что в 2020 году общая выручка компании может снизиться впервые с 2008 года.

Авторы: Владислав Скобелев, Евгений Калюков
Теги: премии, «Яндекс»
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