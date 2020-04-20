«Яндекс» сообщил о популярности запроса «когда все это закончится»

Сервис проследил, как менялись интересы тех, кто был вынужден оставаться дома. В частности, многие искали в интернете способы научиться жонглировать и сервисы по аренде собак

Фото: Marton Monus / EPA / ТАСС

«Яндекс» собрал статистику изменения количества поисковых запросов во время самоизоляции, по которым можно проследить, как менялись интересы пользователей, вынужденных много времени проводить дома. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Так, в марте и начале апреля резко выросло количество запросов со словами «когда все это закончится». Однако к середине месяца интерес пользователей к такой постановке вопроса пошел на спад, следует из данных.

При этом во время самоизоляции пользователи стали, например, значительно меньше интересоваться, как правильно завязывать галстук, или запрашивать схему метро. А вот запросы по словам «доставка» и «чем заняться» показали стремительный рост.

Во время самоизоляции также выросла популярность развлечений — онлайн-трансляций концертов, игровых приставок Xbox и компьютерной игры Minecraft. Популярен также запрос «что почитать».

Из-за того, что многие лишились работы на фоне пандемии, резко выросло количество запросов о пособии по безработице, сообщила компания. Свое отражение в статистике нашло и то, что многие перешли на удаленную работу: пользователи стали гораздо чаще искать способы организации рабочего места. При этом популярность запроса по слову «вакансии» резко упала в марте и вновь стала расти в начале апреля.