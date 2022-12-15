Сенат США проголосовал за законопроект о запрете TikTok для чиновников на рабочих девайсах

Сенат США одобрил запрет на TikTok для чиновников на рабочих устройствах

Сенат США проголосовал за принятие законопроекта, запрещающего чиновникам использовать китайское приложение TikTok на устройствах, принадлежащих правительству, передает Reuters.

Решение было принято единогласно, теперь его должны одобрить палата представителей и президент США Джо Байден. Законопроект выдвинули на голосование после того, как его поддержали штаты Северная Дакота и Айова.

Документ был представлен на рассмотрение накануне сенатором-республиканцем Марко Рубио. Авторы законопроекта считают, что «TikTok может использоваться для слежки за американцами». Согласно китайскому законодательству, как указывает сенатор, материнская компания TikTok, ByteDance, должна предоставлять данные Коммунистической партии Китая.

«Речь идет не о креативных видеороликах, а о приложении, которое ежедневно собирает данные о десятках миллионов американских детей и взрослых. Мы знаем, что оно используется для манипулирования новостями и влияния на выборы. Мы знаем, что это ответ Китайской Народной Республики», — заявил Рубио.

В 2020 году Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента США, уже пытался запретить скачивать приложение TikTok. Он утверждал, что соцсеть передает конфиденциальные данные американцев Китаю, чем угрожает национальной безопасности страны. Однако после победы Байдена на президентских выборах введение ограничений на работу TikTok в США отложили.