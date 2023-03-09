Глава ФБР предупредил о «шпионящим через TikTok» китайском правительстве

Кристофер Рэй отметил, что Пекин может использовать TikTok как для шпионажа, так и для распространения нарративов, выгодных Китаю. Он назвал приложение угрозой для национальной безопасности США

Фото: Graeme Jennings / Pool / ТАСС

Правительство Китая может использовать TikTok для контроля данных о миллионах американских пользователей, что ставит под угрозу всю стратегию по национальной безопасности США, заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй, передает Reuters.

По его словам, китайские власти также могут использовать популярное приложение для распространения нарративов, «разделяющих американцев по поводу Тайваня или по другим вопросам». «Мы даже не уверены, сможем ли мы вообще увидеть признаки того, что это происходит», — добавил Рэй.

«Это инструмент [TikTok], который в конечном итоге находится под контролем китайского правительства, и, на мой взгляд, он кричит о проблемах в национальной безопасности», — заключил глава ФБР.

TikTok принадлежит китайскому конгломерату ByteDance, который в 2016 году разработал приложение Douyin. В конце 2017 года ByteDance приобрел сервис Musical.ly, объединил два приложения в TikTok. В течение нескольких лет приложение, в котором можно записывать и публиковать короткие видео с различными эффектами и звуковыми дорожками, стало одной из самых популярных соцсетей в мире. В июле 2021 года число ежемесячных пользователей TikTok превысило 1 млрд.

В середине декабря Сенат США проголосовал за принятие законопроекта, запрещающего чиновникам использовать TikTok на устройствах, принадлежащих правительству



До этого, еще в 2020 году, Дональд Трамп, который тогда занимал пост президента США, уже пытался запретить китайские приложения TikTok и WeChat. Он тогда также утверждал, что TikTok передает конфиденциальные данные американцев Китаю, чем угрожает национальной безопасности страны. Приложения должны были удалить из App Store и Google Play на территории США. Однако позднее власти по итогам президентских выборов, которые выиграл Джо Байден, «на время» отложили введение ограничений на работу TikTok в стране.

