Политика , 27 фев, 15:48
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Эрдоган заявил о гибели в Идлибе еще трех турецких солдат
Турецкие военные в провинции Идлиб
Eще три турецких солдата были убиты в сирийском регионе Идлиб. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание BirGün.
«У нас три мученика», — сказал Эрдоган. Однако, по его словам, потери режима президента Сирии Башара Асада более значительны. «Борьба в Идлибе идет и будет продолжаться», — добавил турецкий лидер.
Как отмечает BirGün, турецкие военные погибли при авиаударе по позициям к югу от Идлиба.
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