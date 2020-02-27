Эрдоган заявил о гибели в Идлибе еще трех турецких солдат

Турецкие военные в провинции Идлиб (Фото: Ghaith Alsayed / AP)

Eще три турецких солдата были убиты в сирийском регионе Идлиб. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание BirGün.

«У нас три мученика», — сказал Эрдоган. Однако, по его словам, потери режима президента Сирии Башара Асада более значительны. «Борьба в Идлибе идет и будет продолжаться», — добавил турецкий лидер.

Как отмечает BirGün, турецкие военные погибли при авиаударе по позициям к югу от Идлиба.

Материал дополняется.