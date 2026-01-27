 Перейти к основному контенту
Дуров счел, что для веры в безопасность WhatsApp нужно быть «безмозглым»

Сооснователь Telegram Павел Дуров считает, что для веры в 2026 году в то, что мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) является безопасным «нужно быть безмозглым». Такой пост он опубликовал в X.

«Нужно быть совсем безмозглым, чтобы в 2026 году верить, что WhatsApp является безопасным. Когда мы проанализировали, как он реализовал свое «шифрование», мы обнаружили ряд векторов для атак», — написал он.

В 2024 году миллиардер и владелец X Илон Маск также называл WhatsApp небезопасным, а до этого говорил, что этому мессенджеру «нельзя доверять».

Павел Дуров в 2022 году заявлял, что WhatsApp является «инструментом слежки». Он заявлял, что хакеры могут получить полный доступ ко всему содержимому телефонов, где установлен мессенджер, из-за проблемы в системе безопасности. При этом, по его словам, до 2016 года в приложении вообще отсутствовало шифрование данных.

Материал дополняется.

