Появился новый претендент на контроль над разработчиком процессора Baikal

Кто владеет «Байкал Электроникс»

Сейчас 74,99% «Байкал Электроникс» принадлежит компании «Т-Платформы» и ее пакет в ходе сделки будет «будет максимально снижен», остальные акции останутся у «Т-Нано», рассказал собеседник РБК.

«Т-Нано» — совместное предприятие «Роснано» (62,83% через дочерний фонд инфраструктурных и образовательных программ) и «Т-Платформ» (37,17%). Представитель фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Сусаров заявил, что не отрицает факт переговоров о привлечении в компанию стратегического инвестора. «Среди тех, с кем ведутся такие переговоры, есть группа «Вартон», — заявил он.

АО «Т-Платформы» известна, в частности, разработкой суперкомпьютеров для МГУ и Росгидромета. По данным СПАРК, 74,99% этой компании принадлежит ее основателю и гендиректору Всеволоду Опанасенко, остальные 25,01% — Внешэкономбанку. В марте 2019 года Всеволода Опанасенко поместили в СИЗО по обвинению в подстрекательстве чиновника к злоупотреблению полномочиями. Его подозревают в мошенничестве при поставке компьютеров в МВД — в ведомстве сочли, что процессоры Baikal-Т, установленные в рамках контракта на 357,1 млн руб., не соответствовали заявленным требованиям. В марте 2020 года Опанасенко перевели под домашний арест.

В декабре 2019 года представитель Опанасенко рассказывал «Ведомостям», что после ареста основателя финансовое положение компании ухудшилось, в частности, она не могла получить банковские гарантии для участия в госзакупках, ей не хватало оборотных средств. По его словам, правительство рассматривало варианты оздоровления «Т-Платформ», одним из которых была передача 100% компании «дочке» ВЭБа (сейчас ВЭБ.РФ) «НМ-Тех», гендиректором которой является Денис Фролов. По словам двух источников РБК, помогать «Т-Платформам» собирались в первую очередь ради спасения «Байкал Электроникс».

Адвокат Опанасенко Илья Матисов отказался комментировать переговоры с компанией «Вартон». Представитель ВЭБ.РФ отказался от комментариев.

Что известно о покупателе

В группу «Вартон» входят три юрлица, выручка крупнейшего из них — ООО «ТПК «Вартон» — за 2019 год составила 4,56 млрд руб. В каждой из трех компаний 80% принадлежит Денису Фролову, 20% — Илье Сивцеву. Фролов и Сивцев также являются совладельцами производителя лазеров и лазерных систем «Лассард» и разработчика отечественной операционной системы Astra Linux «РусБИТех-Астра». Также Фролов был гендиректором научно-производственного объединения «РусБИТех».

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский в разговоре с РБК отметил, что у «Вартона» почти нет пересечений с деятельностью «Байкала», однако сотрудничество с «РусБИТехом» помогло бы в создании доверенных программно-аппаратных платформ, которые опираются на российские процессоры и отечественные операционные системы. Он также отметил, что «Байкал Электроникс» активно ищет стратегического инвестора в связи с проблемной ситуацией в «Т-Платформах».

Как сделка отразится на рынке

В настоящий момент у «Байкал Электроникс» два процессора: выпущенный в 2015 году двухъядерный Baikal-T для корпоративных заказчиков, встроенных промышленных систем и сетевого оборудования, а также выпущенный в 2019 году Baikal-M для ноутбуков и персональных компьютеров. К концу 2020 года компания планировала запустить производство Baikal-S — процессора по технологии 16 нанометров для серверов.

В пресс-службе «Байкал Электроникс» рассказали РБК, что сейчас компания производит несколько тысяч процессоров в год, а в следующем году планирует создавать десятки тысяч чипов. Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов в конце прошлого года в интервью «Эксперту» говорил, что для того, чтобы окупить ранее сделанные инвестиции, компании необходимо продавать до 100 тыс. процессоров в год. Весь объем российского рынка рабочих станций, под которые заточен процессор Baikal-M, он оценивал в 1,5–2 млн в год.

Председатель совета Ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов Светлана Аппалонова объяснила РБК, что «Байкал Электроникс» пока не может являться значимым игроком на общем рынке электроники, потому что сам рынок для российской микроэлектроники еще не сформирован. «Если бы компания схлопнулась, то в краткосрочной перспективе казалось бы, что ничего серьезного не происходит, потому что импортозамещение в этой части находится только в начале пути. Но в долгосрочной перспективе такие компании, как [производители российских процессоров] Baikal и «Эльбрус» являются основоположниками импортозамещения в своем сегменте на гражданском рынке. Спасать компанию нужно — это шанс на импортозамещение хотя бы в перспективе», — заключила она.