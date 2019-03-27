В Москве арестовали главу разработчика суперкомпьютеров и поставщика МВД

Генеральный директор «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко взят под стражу в рамках дела о злоупотреблении полномочиями. Компания поставляла компьютеры МВД, Росгидромету и МГУ

Всеволод Опанасенко (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Басманный суд Москвы до 24 мая отправил под арест генерального директора АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов уголовного преследования об избрании в отношении Опанасенко меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 мая 2019 года», — сообщили РБК в суде.

Одновременно с Опанасенко был арестован проходящий по тому же делу начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров. Последнему вменяется злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), Опанасенко — подстрекательство к злоупотреблению (ч. 4 ст. 33 — ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Опанасенко был задержан вечером во вторник, 26 марта, сообщила РБК директор по развитию компании «Т-Платформы» Светлана Легостаева. «Компания функционирует в обычном режиме, мы уверены, что правоохранительные органы вскоре со всем разберутся и отпустят Всеволода». По ее словам, в компании не в курсе, что именно инкриминируется Опанасенко.

«В сообщениях СМИ упоминалось, что это может быть из-за контракта с МВД. Все, что могу сказать, это то, что контрактом с МВД мы гордимся», — сказал Легостаева.