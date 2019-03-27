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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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В Москве арестовали главу разработчика суперкомпьютеров и поставщика МВД
Генеральный директор «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко взят под стражу в рамках дела о злоупотреблении полномочиями. Компания поставляла компьютеры МВД, Росгидромету и МГУ
Всеволод Опанасенко (Фото: Стоян Васев / ТАСС)

Басманный суд Москвы до 24 мая отправил под арест генерального директора АО «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов уголовного преследования об избрании в отношении Опанасенко меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 24 мая 2019 года», — сообщили РБК в суде.

Одновременно с Опанасенко был арестован проходящий по тому же делу начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров. Последнему вменяется злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), Опанасенко — подстрекательство к злоупотреблению (ч. 4 ст. 33 — ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Опанасенко был задержан вечером во вторник, 26 марта, сообщила РБК директор по развитию компании «Т-Платформы» Светлана Легостаева. «Компания функционирует в обычном режиме, мы уверены, что правоохранительные органы вскоре со всем разберутся и отпустят Всеволода». По ее словам, в компании не в курсе, что именно инкриминируется Опанасенко.

«В сообщениях СМИ упоминалось, что это может быть из-за контракта с МВД. Все, что могу сказать, это то, что контрактом с МВД мы гордимся», — сказал Легостаева.

В конце декабря 2018 года компания «Т-Платформы» объявила о завершении реализации контракта стоимостью 357 млн руб. на поставку МВД автоматизированных рабочих мест на базе российских процессоров «Байкал-Т1». Контракт на поставку 9 348 компьютеров «Таволга Терминал» модели 2BT1 в восемь городов России был назван крупнейшим в истории прецедентом закупки вычислительной техники на базе отечественных центральных процессоров.

Источник, близкий к компании, утверждает, что ранее у правоохранительных органов уже были вопросы к Опанасенко из-за контракта «Т-Платформ» с Солнечногорским приборостроительным заводом (СПЗ), входящим в Ростех, на создание Центра компьютерного моделирования. «Ход реализации проекта не устраивал заказчика, но то дело в итоге было закрыто за отсутствием состава преступления», — говорит собеседник РБК. В течение 2016-2017 годов «Т-Платформы» и СПЗ разбирались в Арбитражном суде, который в итоге обязал «Т-Платформы» выплатить неустойку в размере 281,5 млн руб. за непоставленное и несмонтированное в срок оборудование.

Компания «Т-Платформы» называет себя лидером российской суперкомпьютерной индустрии, в опубликованном в 2018 году рейтинге 50 самых мощных вычислительных систем России и СНГ ее суперкомпьютеры заняли первые четыре места. Первое место в списке топ-50 с 2016 года занимает компьютер «Ломоносов-2», установленный компанией «Т-Платформы» в Московском государственном университете и считающийся самым мощным суперкомпьютером России и Восточной Европы. Второе место в топ-50 занимает еще один суперкомпьютер «Т-Платформы», работающий в Росгидромете.

​В марте 2013 года компания «Т-Платформы» была включена Минторгом США в список организаций, действующих вопреки интересам национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США, однако уже в 2014 году санкции были сняты.

Авторы: Мария Коломыченко, Егор Губернаторов, Евгений Калюков
Теги: криминал
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